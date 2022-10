Testo e significato di Abissale di Tananai che mostra il suo lato più malinconico Tanani ha pubblicato Abissale, il suo nuovo singolo in cui mostra il suo lato più sentimentale.

A cura di Redazione Music

Tananai (ph Mattia Guolo)

Dopo la performance nelle strade di Milano, dove Tananai è apparso per qualche ora immobile come una statua, donandosi ai selfie dei fan, è uscita "Abissale", l'ultimo singolo del cantante. Questa volta Tananai sceglie una ballatona, mostrando un altro lato rispetto a quello caciarone a cui ci ha abituati in questi mesi, da Sesso occasionale a pasta, fino a La dolce vita e anche Goddamn, la canzone che è tornata in auge grazie al successo post Sanremo. Ci voleva, in questa nuova fase della sua carriera un pezzo più romantico, anche se era ipotizzabile dal verso che aveva scritto sul suo profilo Instagram prima di nasconderlo per un po': "Anche io ho sofferto come un cane".

Il significato di Abissale

La canzone è scritta, composta e arrangiata dallo stesso Tananai che ha voluto mostrare un lato più emotivo e malinconico, cristallizzando il momento in cui una storia sta per spegnersi "v". Il testo, infatti, gioca sui ricordi, sulla sofferenza: "Io c'ho provato amore ad essere speciale" dice Tananai, ammettendo da subito l'impossibilità di mantenere il buon proposito. Il racconto dei primi momenti di innamoramento, di ciò che in qualche modo li aveva fatti incontrare, ma solo come rincorsa verso la fine: "Cosa ci fai di me non vedevi che la differenza tra noi è una differenza abissale" conclude il cantante.

Il testo di Abissale

Parlerò di un uomo ucciso

non da una coltellata bensì da un sorriso

dovrebbero studiarlo bene nei licei

discuterlo tra gli scienziati

io che sono indeciso

lei che metti se non ha mai letto un libro

dovrebbero proteggerla come i musei

come si fa tra innamorati

Io c'ho provato amore ad essere speciale

almeno un po' per te

ma non sono speciale

vorrei fossi speciale

almeno tu per me

dimmi che-e-e

Ricorderai, ricorderai, ricorderai

che eravamo proprio belli insieme

ricorderai, ricorderai, ricordo anche io

ho sofferto come un cane

cosa ci fai, cosa ci fai, cosa ci fai

di me non vedevi che la differenza tra noi

è una differenza abissale

Parlerò di una ragazza che uccise

un uomo che stava guardando l'alba

gli disse l'alba non si guarda mai da soli

mi siederò con te

che sei un tipo strano come me che guardo sola i tramonti

fammi vedere i tuoi mondi

Ricorderai, ricorderai, ricorderai

che eravamo proprio belli insieme

ricorderai, ricorderai, ricordo anche io

ho sofferto come un cane

cosa ci fai, cosa ci fai, cosa ci fai

di me non vedevi che la differenza tra noi

è una differenza abissale

Ricorderai, ricorderai, ricorderai

che eravamo proprio belli insieme

ricorderai, ricorderai, ricordo anche io

ho sofferto come un cane

cosa ci fai, cosa ci fai, cosa ci fai

di me non vedevi che la differenza tra noi

è una differenza abissale

Il tour di Tananai

Abissale è il singolo di Tananai che arriva dopo l'esplosione di "Sesso occasionale", il successivo "Pasta" e soprattutto de "La dolce vita", il tormentone estivo che lo ha visto protagonista assieme a Fedez e Mara Sattei, a cui si aggiunge il ritorno di "Baby Goddamn", triplo disco di platino. E tutte queste canzoni faranno sicuramente parte del tour che vedrà impegnato il cantante nel 2023. Tananai, infatti, sarà protagonista di cinque appuntamenti a partire da venerdì 5 maggio 2023 a Napoli, alla Casa della Musica, per proseguire sabato 6 maggio 2023 a Roma, all’Atlantico Live, mercoledì 10 maggio 2023 al Tuscany Hall di Firenze, sabato 13 maggio 2023 al Grand Teatro Geox di Padova, per poi concludere giovedì 18 maggio 2023 al Fabrique di Milano.