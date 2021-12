Sanremo Giovani 2021, stasera la finale: la scaletta dei cantanti e le canzoni in gara Stasera, Mercoledì 15 dicembre, in onda su Rai1 la finale di Sanremo Giovani. Amadeus presenterà al pubblico i 12 finalisti e incoronerà 3 vincitori, che potranno gareggiare insieme ai 22 Big del Festival.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mercoledì 15 dicembre, andrà in onda su Rai1 la finale di Sanremo Giovani. I 12 finalisti si esibiranno e saranno ben tre i vincitori che parteciperanno al Festival di Sanremo dall’1 al 5 febbraio 2022 insieme ai 22 big annunciati già da Amadeus. Insomma, l'intero podio prenderà parte alla kermesse canora. Amadeus, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Sanremo Giovani, ha spiegato perché quest'anno i Giovani gareggeranno con i Big: "Le nuove proposte vengono, vincono e poi alla fine nessuno se li fila. Raramente sento alle radio i giovani e vedo articoli su di loro, sembra quasi di voler dar loro la gioia di dire che hanno cantato ma non hanno successo". Dunque i Big saranno ben 25. Durante la finale di Sanremo Giovani sfileranno i Big già annunciati, eccetto Elisa che è risultata positiva al Covid. L'appuntamento è alle ore 21:25.

La scaletta di cantanti e canzoni in gara alla finale di Sanremo Giovani

Nel corso della finale di Sanremo Giovani, gli spettatori potranno assistere alle esibizioni dei 12 finalisti. Anche Littamé, accusata di aver presentato un brano non inedito, sarà in gara perché il vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo ha spiegato: “Sono andati in onda solo 10 secondi della canzone. L’esibizione è avvenuta davanti a un pubblico di addetti ai lavori, non si può valutare come un’esibizione pubblica”. I tre cantanti che saliranno sul podio, gareggeranno tra i Big del Festival di Sanremo 2022. Ecco i finalisti e la canzone che canteranno:

Bais canta Che Fine Mi Fai;

Martina Beltrami canta Parlo di te;

Esseho canta Arianna;

Oli? canta Smalto e tinta;

Matteo Romano canta Testa e croce;

Samia canta Fammi respirare;

Tananai canta Esagerata;

Yuman canta Mille notti;

Destro canta Agosto di piena estate;

Littamè canta Cazzo avete da guardare;

Senza_Cri canta A me;

Vittoria canta California.

Sanremo giovani, saranno presenti anche i 22 cantanti Big

La finale di Sanremo Giovani sarà anche un'occasione per vedere i 22 Big che sono stati già annunciati. Gli artisti sveleranno i titoli dei brani con cui gareggeranno al Festival di Sanremo 2022. Nel corso della serata vedremo:

Leggi anche I Big di Sanremo saranno 25: Amadeus porterà al festival tre giovani