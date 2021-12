Chi è Ditonellapiaga, la cantante in gara con Donatella Rettore a Sanremo 2022 Ditonellapiaga è una delle artiste in gara nell’edizione di Sanremo 2022, sul palco dell’Ariston salirà con Donatella Rettore. La cantante ha iniziato ufficialmente la sua carriera nel 2019, ma la musica ha sempre fatto parte della sua vita.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i cantanti in gara a Sanremo 2022 c'è Ditonellapiaga, nome d'arte di Margherita Carducci, che calcherà per la prima volta il palco dell'Ariston insieme a Donatella Rettore. L'artista romana classe 1997 si è distinta in questi due anni per il suo stile, mostrando la sua personalità poliedrica e sfaccettata.

Dai club jazz romani al primo singolo

L'amore per la musica è sempre stato al centro delle sue giornate, sin da quando da bambina canticchiava le canzoni delle pop star americane, per poi affinare i suoi gusti musicali frequentando i club romani dediti alle jam session, in cui ha scoperto i generi del soul, nu soul e jazz. Ma è l'incontro con i due producer romani Bbrod che ha cambiato la sua vita e nel 2019 dà prova di essere una cantante, nonché un'autrice, particolarmente eclettica, maturando uno stile che abbraccia sia tonalità elettroniche, decisamente più crude e acide, senza disdegnare lo stile pop internazionale, con sonorità più morbide. Il 2019 è l'anno in cui pubblica il suo primo singolo: a settembre esce "Parli". L'anno dopo, ad ottobre 2020, Ditonellapiaga inizia la sua collaborazione con Dischi Belli/BMG Italy con cui produce la cover di uno dei brani più noti della musica italiana, "Per un'ora d'amore", pezzo storico dei Matia Bazar. A dicembre 2020, esce il suo nuovo singolo "Morphina", seguito dalla canzone "Spreco di potenziale" del febbraio 2021 con cui si avvicina alle tematiche dell'indie pop.

I progetti recenti tra musica e cinema

Ditonellapiaga spazia anche in altri ambiti, oltre quello prettamente musicale e, infatti, la sua voce accompagna la realizzazione delle opere dello street artist Tvboy in "Note di viaggio, il film" il documentario che racconta le canzoni di Francesco Guccini. La sua cover di "Per un'ora d'amore" è la colonna sonora del film "Anni da cane" su Prime Video. Il 23 aprile 2021 esce "Morsi" il primo EP della cantante, che contiene i due singoli di anticipazione e tre brani del tutto nuovi. Questa estate l'ha trascorsa completamente in tour per l'Italia. La cantante romana è la seconda artista donna a prendere parte al progetto Breakthrough di Amazon Music, il programma del noto colosso che promuove le novità più interessanti della nuova scena musicale. Il 24 novembre 2021 è uscito il suo ultimo singolo "Non ti perdo mai" scritto per lei da Fulminacci.