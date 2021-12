Elisa ha il Covid e non sarà ospite in presenza durante Sanremo Giovani Elisa, prossima Big al festival di Sanremo, ha preso il Covid e non sarà presente durante la serata Sanremo Giovani, ma farà un collegamento da casa.

"Elisa non sarà sul palco di Sanremo Giovani perché ha preso covid", lo annuncia Amadeus durante la conferenza stampa di presentazione di Sanremo Giovani che andrà in onda, in diretta su Rai1 il 15 dicembre. Durante la serata in cui saranno scelti i tre giovani – non più due, come annunciato sempre in conferenza da Amadeus – che parteciperanno al Festival tra i Big, Amadeus ospiterà anche i 22 Big già annunciati durante la diretta del Tg1.

Tra questi, però, non sarà presente Elisa che, come ha rivelato Amadeus, ha preso il Covid in maniera leggera e quindi sarà in collegamento Skype da casa sua: "L'ha preso in maniera leggera – spiega Amadeus -, quindi faremo un collegamento Skype da casa sua". La cantante non aveva annunciato nulla sui suoi social, ma è stato lasciato al direttore artistico l'onere di annunciare questa notizia durante l'incontro con i giornalisti. "Ho scritto una canzone che ho tenuto in un cassetto per anni, il suo destino era di aspettare Sanremo e il 2022 per incontrarvi. Sarà un momento importante di questo viaggio appena iniziato, e ce ne saranno altri… Intanto ci vediamo a Sanremo!" aveva scritto la cantante sui social.

In caso di positività andrà in onda la prova generale

Contestualmente Amadeus ha anche voluto chiarire cosa succederà in caso di positività di qualche artista o di qualcuno del gruppo di lavoro di un artista. La regola è quella usata lo scorso anno con Irama, quando un suo collaboratore risultò positivo al test: il cantante non fu escluso e quando era il suo turno fu man dato in onda il video delle sue prove generali pomeridiane: "Ci tengo a dire che lo stesso protocollo usato lo scorso anno con Irama – che non si ammalò, ma entrò in contatto stretto con un collaboratore positivo – sarà usato anche quest'anno. Insomma, non squalificherò un cantante ma manderò in onda il video della prova generale. Perciò, mi raccomando – ha scherzato Amadeus – pettinatevi e vestitevi bene e niente bottigliette sul palco".