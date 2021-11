I 12 finalisti di Sanremo Giovani 2021: ecco gli artisti che ambiscono al festival Sono stati comunicati i 12 artisti che prenderanno parte alla serata finale di Sanremo Giovani, tra cui si saranno selezionati i due che canteranno tra i Big.

A cura di Francesco Raiola

Teatro Ariston (via Wikipedia)

Sono stati comunicati i nomi dei 12 artisti che prenderanno parte alla serata finale di Sanremo Giovani che si terrà il 15 dicembre in diretta in prima serata su Rai Uno. Gli artisti sono stati selezionati dalla precedente scrematura che aveva portato a 46 gli artisti papabili per cercare di rientrare nei due vincitori che parteciperanno alla prossima edizione di Sanremo 2022 che si terrà a partire dall'1 febbraio sempre con la conduzione e la direzione artistica di Amadeus, che quest'anno è tornato a una vecchia formula, quella che permise a Mahmood non solo di vincere Sanremo Giovani ma poi di partecipare anche alla competizione tra i Big e vincere con "Soldi".

I nomi degli artisti selezionati sono: Bais di Udine con "Che fine mi fai", Martina Beltrami di Torino con "Parlo di te", Destro di Leverano con "Agosto di piena estate", Esseho di Roma con "Arianna", Littamè di Terrassa Padovana con "Cazzo avete da guardare", Oli? di Belluno con "Smalto e tinta", Matteo Romano di Cuneo con "Testa e croce", Samia, yemenita, con "Fammi respirare" Yemen, Senza_Cri di Brindisi con "A me", Tananai di Milano con "Esagerata", Vittoria di Villafranca in Lunigiana con "California" e Yuman di Roma con "Mille notti".

All'inizio della selezione la Commissione, presieduta dal direttore artistico Amadeus e formata da Claudio Fasulo, Gian Marco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis aveva dovuto ridurre il numero a fronte delle 700 richieste pervenute. La scrematura aveva portato a 46 gli artisti papabili, 16 più di quelli previsti inizialmente. Una scelta che fu giustificata dalla "grande qualità delle canzoni proposte dai giovani artisti". In quest'ultima selezione sono stati tagliati tantissimi artisti che provenivano anche da un percorso che li aveva visti impegnati anche nei talent. Sono Matteo Romano – che nel frattempo si è fatto un nome e un seguito importante su TikTok – e Martina Beltrami hanno un passato talent alle spalle, mentre altri tra i giovani artisti possono vantare già una carriera lanciata.