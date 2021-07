Sangiovanni, il video di Malibù fa un milione in poche ore. Giulia: “Grazie per la fiducia” Il video di “Malibù”, il nuovo video di Sangiovanni ci ha messo meno di 24 ore per raggiungere il milione di visualizzazioni. Una cifra non indifferente, specie per una canzone uscita molto tempo fa e che da settimane è tra le più amate e streammate del Paese. Nel video c’è anche Giulia Stabile, vincitrice di Amici e compagna del cantante.

A cura di Redazione Music

A pochi giorni dal record dei Maneskin che in 24 ore hanno collezionato 6.7 milioni di visualizzazioni, battendo il record di "Cara Italia" di Ghali, rischia quasi di passare sotto silenzio il fatto che il "Malibù", il nuovo video di Sangiovanni ci abbia messo meno di 24 ore per raggiungere il milione di visualizzazioni. Una cifra non indifferente, specie per una canzone uscita molto tempo fa e che da settimane è tra le più amate e streammate del Paese, con varie settimane in testa alla classifica FIMI dei singoli italiani più ascoltati e tra le più ascoltate nella classifica Top Songs Italia sempre di Spotify, con l'Ep che da settimane è nelle posizioni alte dei più ascoltati del Paese.

C'era molta attesa per questo video, specie dopo che il lyric video uscito mesi fa era finito, come secondo, nella classifica dei video più visti nella prima metà del 2021. Una speciale classifica stilata da Vevo e Youtube che riportava i numeri dei principali video di questo primo semestre e vedeva quello della canzone di Sangiovanni secondo alle spalle di "Musica leggerissima" di Colapesce Dimartino, superandolo di slancio in questi ultimi giorni (ma la classifica tiene conto solo delle views fino a fine giugno). Insomma, c'era molta attesa anche per il video ufficiale e i fan del cantante sono stati accontentati con un lavoro che mescola vari piani, con un mood dark che si rafforza nel contrasto con alcune caratteristiche "forzatamente liete".

Nel video di Malibù, poi, Sangio è protagonista assieme alla compagna Giulia Stabile, la ballerina che lo ha battuto nella finale dell'ultima edizione di Amici. La ballerina, infatti, è l'attrice del video, ma ne è anche la prima ballerina oltre ad aver contribuito alla coreografia ufficiale, come scrive lei stessa nel post con cui lancia il video del compagno. Su Instagram, infatti, Giulia ha scritto: "grazie @sangiovanni per aver voluto condividere tutto questo con me e per avermi dato fiducia per la coreografia ufficiale💓 felice ed orgogliosa di condividere tutto questo con te…". Il video sembra richiamare in alcune cose quello dei Soundgarden "Black Hole Sun", ma lo fa con una visione assolutamente originale, che si discosta dai video più didascalici, mescolando effetti speciali e una visione onirica e inquietante. Ed è piaciuto molto visto che in pochissimo tempo è finito in testa ai trend di Youtube.