Né Sangiovanni, né Maneskin, è di Colapesce Dimartino il video più visto della prima metà 2021 Il video più visto della prima metà del 2021 è quello di Musica leggerissima di Colapesce Dimartino, che si è messo alle spalle sia il vincitore della sezione cantanti di Amici che le star mondiali, ormai, dei Maneskin. La canzone del duo siciliano, infatti, ha conquistato questa speciale classifica stilata da Vevo e Youtube.

A cura di Redazione Music

La canzone del duo siciliano, infatti, ha conquistato questa speciale classifica stilata da Vevo e Youtube, che hanno calcolato il video più visto di questi primi sei mesi dell'anno. Pur arrivando quarti nella classifica generale, Colapesce e Dimartino sono riusciti a conquistare il cuore degli italiani fin da subito, facendo della loro canzone la colonna sonora delle settimane e dei mesi successivi al Festival.

Il podio del primo semestre del 2021

Il video della canzone girato da Zavvo Nicolosi per Ground's Orange ha attualmente superato i 60 milioni di visualizzazioni in questo momento ed è riuscito a mettersi alle spalle il quotatissimo "Malibù" di Sangiovanni che è un visual video. Il secondo classificato dell'ultima edizione di Amici è uno dei cantanti più ascoltati di questi mesi, per settimane in testa alla classifica FIMi degli album più venduti d'Italia, Sangio ha anche collezionato milioni di stream su Spotify con canzoni come "Malibù", appunto, "Lady" e "Tutta la notte". La canzone al momento ha superato i 60 milioni di visualizzazioni, mentre sono sopra i 30 milioni le visualizzazioni del video di "Chiamami per nome", la canzone che Francesca Michielin e Fedez hanno portato sul palco del Festival di Sanremo.

I Maneskin sono quarti

Sono subito giù dal podio i Maneskin di "Zitti e buoni" che ha collezionato, solo col video ufficiale 70 milioni di visualizzazioni, al momento. Ovviamente i dati non tengono conto del mese di luglio, quando la canzone dei Maneskin ha avuto un'impennata di views, accompagnata anche dall'uscita del nuovo video di "I wanna be your slave". In quinta posizione c'è "La canzone nostra" di Mace con Blanco e Salmo mentre sesta è Madame con "Voce" a dimostrazione di come Sanremo abbia un peso non indifferente in questa classifica. Settemi sono Takagi e Ketra con Marco Mengoni e Frah Quintale con la loro"Venere e Marte", seguiti da "Mille" di fedez, Achille lauro e Orietta Berti che in pochissimi giorni è riuscita a entrare in questa speciale classifica. Chiudono la top 10 "Una canzone d'amore buttata via" di Vasco Rossi e "Glicine" di Noemi.