Salmo annuncia nuova musica ma preoccupano le accuse di molestie da due donne su Instagram Le ultime settimane di Salmo non potrebbero essere definite serene, soprattutto dopo le reazioni al mini-concerto di Olbia e le accuse arrivate dal mondo della musica, soprattutto da Fedez. Nelle ultime ore però si ritorna a parlare di musica, con l’annuncio di una sorpresa il prossimo 17 settembre, mentre sui social si parla del racconto di due donne, molestate dal rapper attraverso il cyber flashing.

A cura di Vincenzo Nasto

Non proprio il periodo più sereno nella vita di Maurizio Pisceddu, in arte Salmo, dopo che nell'ultimo periodo ha affrontato alcune delle ripercussioni social più aggressive. Basti pensare alla faida tra Salmo e Fedez per il mini-concerto di Olbia, ma non solo. Negli ultimi giorni ad animare il profilo social di Salmo ci sono stati due eventi particolari: da una parte la pubblicazione di un post con una data, 17 settembre 2021, in cui molto probabilmente il cantante annuncerà l'uscita di nuova musica. Nello stesso periodo però, sono arrivate accuse pesanti da parte di due donne su Instagram, che lo avrebbero denunciato perché avrebbe inviato foto del proprio pene senza alcun consenso. Le reazioni del web sono state molto diverse tra di loro, con i fan di Salmo che hanno attaccato le due protagoniste, mentre in molti hanno accusato il cantante di molestie sessuali.

L'annuncio per il prossimo 17 settembre

Dopo la grandissima faida tra Salmo e Fedez per il mini-concerto del primo a Olbia, che ha scatenato le reazioni del mondo della musica e in generale di tutti i lavoratori del settore, sembra si stia ritornando a parlare di musica. Allontanandosi dalle questioni personali che hanno attanagliato Maurizio Pisciottu, il rapper ha aggiornato i suoi fan su Instagram, con il suo ultimo post. Una data precisa: 17 settembre 2021. In molti si sono chiesti se questa potesse essere la data prefissata per un nuovo live, una provocazione che potrebbe essere mal digerita dal pubblico. Dall'altro lato, la comunicazione sembra volta alla pubblicazione di un nuovo singolo, all'annuncio di quello che potrebbe essere il prossimo progetto del cantante sardo. Un disco magari, dopo il grandissimo successo di Playlist, certificato sesto disco di platino, uno degli album, insieme a "Rockstar" di Sfera Ebbasta con più certificazioni negli ultimi anni.

Le accuse di molestie sessuali su Instagram

Nel frattempo, i social si sono animati negli ultimi giorni, dopo le accuse di due donne nei confronti del rapper sardo, che avrebbe mandato – stando al racconto fornito sui social dalle due accustrici – in mancanza di alcun consenso, foto del proprio pene nei messaggi privati delle protagoniste. La denuncia è arrivata proprio dalle due donne, con la prima, Asia, che nelle sue stories ha affermato: "Che schifo, non mi importa chi sei, non voglio vedere il tuo pisello, spero di essere stata chiara. Chiunque tu sia: non voglio. Mi fa schifo. Ragazzi è assolutamente come sembra, come ho fatto vedere nello screen. Queste sono persone che si credono che possono fare tutto nella vita, si credono degli dei". Ma Asia non è l'unica ragazza ad aver denunciato il cantante nelle proprie storie Instagram, infatti dopo poche ore arriva l'accusa di Giorgia: "Oggi parliamo di una categoria di artisti che si diletta a mandare in privato foto/video del suo pene come se non ci fosse un domani. Io che ero anche una sua fan. Salmo sei davvero triste. Quanto caz*o sei triste. Io ho anche due figli, senza il blocco al telefono. Pensate l’ansia che potessero vedere roba simile".