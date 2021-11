Rocco Hunt tra i più ascoltati al mondo: Rivoluzione è uno degli album di debutto con più stream Dopo il successo in Spagna, Rocco Hunt conquista anche le classifiche global di Spotify con il suo ultimo album “Rivoluzione”, tra i migliori debutti in stream.

A cura di Redazione Music

Dopo la Spagna – o anche grazie alla Spagna – Rocco Hunt ha trovato sempre più un pubblico anche al di fuori dei confini italiani; anche la Francia ha mostrato apprezzamento per il rapper di Salerno che con Ana Mena sta formando una coppia da esportazione. L'ultimo album di Hunt si chiama "Rivoluzione" e contiene alcuni dei singoli di successo di questi ultimi anni, vari featuring, ma soprattutto mostrano quello che il rapper è diventato in questi anni, un'anima divisa tra i pop più "facile" come lo chiama lui stesso e quella più street, che continua a pescare da quando, prima di Sanremo, e del successo di Roma-Bangkok, era soprattutto un rapper di quelli duri e puri.

Oggi si diverte a giocare con barre e melodie e il risultato è una platea di pubblico più ampia, come dimostra anche il suo ingresso tra gli album di debutto più ascoltati su Spotify nel giorno dell'uscita. "Rivoluzione", infatti, è entrato al nono posto di questa speciale classifica stilata da Spotify, in cui, da qualche settimana l'Italia riesce a essere protagonista, riuscendo, con Salmo e il suo "Flop", a entrare anche in testa. Prima di Hunt ce l'hanno fatta anche Nayt, Ultimo e Blanco, a dimostrazione di come l'Italia si stia ritagliando un piccolo spazio.

Più dell'effetto Maneskin, comunque, poté l'effetto fanbase che si è molto allargata per il rapper che, partito da Salerno, è arrivato a conquistare la Spagna, con le versioni iberiche di "A un passo dalla luna" ("A un paso de la Luna") e "Un bacio all'improvviso" ("Un beso de improviso"), certificate oro e platino e in grado di primeggiare nelle radio e gareggiare per vincere il premio di canzone più trasmessa. Questo nono posto si aggiunge, quindi, alla lista: un risultato che lo vede nella stessa top 10 in cui sono presenti artisti come Summer Walker, ABBA, James Arthur e Meghan Thee Stallion, tra gli altri.