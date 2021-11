Nayt, un altro italiano tra i più ascoltati al mondo in streaming dopo Maneskin, Salmo e Blanco Con “DOOM”, Nayt entra nella top 10 degli album di debutto più ascoltati al mondo in streaming. Il rapper romano, quindi, continua la striscia positiva di queste ultime settimane, con la musica italiana che riesce a penetrare anche nelle classifiche internazionali, con un album introspettivo ma “semplice e diretto”

A cura di Redazione Music

Con "DOOM", Nayt entra nella top 10 degli album di debutto più ascoltati al mondo in streaming. Il rapper romano, quindi, continua la striscia positiva di queste ultime settimane, con la musica italiana che riesce a penetrare anche nelle classifiche internazionali, grazie, chiaramente, alle proprie fanbase, ma comunque dando un respiro internazionale alla musica nazionale. Oltre al fenomeno Maneskin, che ormai è a tutti gli effetti una band di proporzioni mondiali e che continua a ottenere riconoscimenti anche negli Usa, sono le varie declinazioni di rap e urban nazionale a ottenere riconoscimenti tali da permettergli anche risultati in classifiche che vanno oltre la sfera italiana.

DOOM, per esempio, è stato il nono album di debutto più ascoltato su Spotify a livello globale. È un risultato importante, nella settimana in cui la testa se la prende l'ultimo album di Ed Sheeran, "Equals". Quello di Nayt è un album che prosegue il discorso – anche musicale – cominciato con MOOD, mostrandone l'altra faccia, DOOM, appunto, dall'Umore al Destino, per il rapper che racconta l'album spiegando che "la scoperta personale prosegue andando più in profondità e sviscerando dubbi, ansie e domande attraverso temi esistenziali. Si parte dal concetto di ‘condanna' di vivere, si tocca il fondo, mettendo su le basi per risalire, ripercorrere i passi fatti e andare oltre con una nuova consapevolezza, apertura e maturità. È l’eterna lotta tra amore e paura".

Anche questa volta la riflessione di Nayt parte chiaramente dal suo flow e dalle strumentali, ma si fonda sostanzialmente sulla parola. È una delle caratteristiche principali del rapper: "La chiave è sempre un’autorialità fortemente personale e introspettiva che punta a risuonare nelle corde di chi ascolta. Nasce dalla necessità di esprimersi, sempre più forte e sempre di più. Mira all’empatia per centrare le emozioni di tutti" dice Nayt parlando dell'album, ringraziando anche il suo producer di fiducia 3D senza il quale, spiega, non sarebbe quello che è.