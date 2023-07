Rihanna da record: è la prima artista con 10 canzoni oltre il miliardo di stream su Spotify A sette anni dall’ultimo album, Rihanna continua a mietere successi e raggiunge i dieci brani con oltre un miliardo di ascolti su Spotify.

A cura di Redazione Music

Rihanna (Jamie McCarthy/Getty Images)

Rihanna si conferma una delle popstar più importanti della sua generazione e mette a segno un altro record, ovvero quello di diventare la prima artista a collezionare dieci canzoni oltre il miliardo di stream su Spotify. Nonostante l'ultimo album risalga al 2016, era Anti, la cantante delle Barbados, continua a collezionare successi, spinta anche, probabilmente, dall'esibizione di quest'anno all'halftime del SuperBowl, l'evento musicale più visto – e ambito – al mondo. Insomma, Rihanna non dimentica come si collezionano numeri importanti e si conferma come una delle popstar più influenti di sempre.

È lei stessa a sottolineare l'importanza di questo risultato, scrivendo su Instagram: "Senza un album nuovo, lasciatemelo dire". Le canzoni che hanno collezionato un miliardo di ascolti su Spotify sono per la maggior parte quelle con featuring, ma ce ne sono anche un paio da solista. C'è "Diamonds", ovviamente, a cui si aggiungono canzoni come "We Found Love" (con Calvin Harris), "Love on the Brain", "Stay" (con Mikky Ekko), "This Is What You Came For" (con Calvin Harris), "Needed Me", "Four Five Seconds" (con Kanye West & Paul McCartney), "Work" (with Drake), "Umbrella" (with Jay-Z) e "Love the Way You Lie" (con Eminem).

Concentrata sulle sue varie attività imprenditoriali, Rihanna è anche diventata madre di RZA, nome che lei è il compagno, il rapper A$AP Rocky (al secolo Rakim Athelaston Mayers), hanno dato in omaggio ai Wu-Tang Clan ed è incinta del secondo. Ci ha messo sei anni, dopo ANTI, per pubblicare nuova musica, bisogna aspettare il 2022 per vedere le uscite di "Born Again" e "Lift Me Up", inserite nella colonna sonora di "Black Panther: Wakanda Forever", con la seconda che ha ottenuto anche una nomination agli Oscar. Quest'anno è stata la volta, appunto, del SuperBowl, ma si attende il suo nuovo album.