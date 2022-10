Testo e traduzione di Lift Me Up, Rihanna torna dopo 6 anni con l’omaggio a Chadwick Boseman È stato pubblicato il nuovo singolo di Rihanna “Lift Me Up”, parte della colonna sonora di “Black Panther: Wakanda Forever”: qui testo e traduzione.

A cura di Vincenzo Nasto

Rihanna 2022, foto di Comunicato Stampa

Abbiamo visto le foto alla prèmiere di "Black Panther: Wakanda Forever" con Asap Rocky, ma l'atteso ritorno di Rihanna con un nuovo singolo, dopo l'album "Anti" del 2016, è adesso realtà: stiamo parlando di "Lift Me Up". Il brano rientra nella colonna sonora originale del film, che questa volta vedrà Ludwig Göransson protagonista, dovendo rispettare l'annosa questione ereditaria: nella pellicola precedente in cui era presente Chadwick Boseman, le musiche erano state curate da Kendrick Lamar e il suo team Pg Lang. Il successo straordinario del film portò "All the Stars", con lo stesso Lamar e la sua protegé SZA, alla nomination come migliore canzone original agli Oscar 2019. Questa volta Rihanna ritorna con il cantante nigeriano Tems, collaboratore anche di Drake e autore di "Essence", ma anche il regista del film della Marvel Ryan Coogler. Un ponte con il passato, "un abbraccio", come dichiarato nella nota stampa, che riprenda il filo che si era interrotto proprio con la scomparsa di Boseman.

Il significato di Lift Me Up

Un brano che elevi: è questo il messaggio centrale del nuovo singolo di Rihanna "Lift Me Up", scritto in collaborazione con Tems, il curatore della colonna sonora Ludwig Göransson e il regista del film Ryan Coogler. Nel brano, accompagnato dal video ufficiale, la cantante sembra di riprendere il filo perduto con il pubblico, non solo il suo, ma anche quello che per la prima volta si era innamorato della saga Black Panther, e soprattutto del suo protagonista Chadwick Boseman, scomparso a 43 anni lo scorso 29 agosto 2020, dopo una diagnosi di cancro che lo ha accompagnato negli ultimi quattro anni di vita. Il concetto di sicurezza, di calore affettivo si traduce nel brano nella strofa: "Prenditi un po’ di tempo e resta con me, tienimi nella forza delle tue braccia, tienimi al sicuro". Oltre a "Lift Me Up", l'intera colonna sonora originale di Ludwig Göransson per "Black Panther: Wakanda Forever" verrà pubblicato il prossimo 11 novembre.

Cosa è successo da Anti in poi

"Lift Me Up" segna il ritorno nelle scene musicali per Rihanna da protagonista, con un brano da solista. Per capire quanto tempo è passato dall'ultima volta, bisogna risalire al 2016, con il suo album "Anti". Ma da lì in poi, Rihanna non è assolutamente rimasta ferma. Oltre a esser diventata un'icona globale della musica urban, ha portato la sua linea Fenty a diventare uno dei marchi più noti sotto il cappello di LVMH, ha pubblicato un'autobiografia composta da sue foto, lunga 504 pagine, ma soprattutto è diventata un'icona nazionale del suo paese: le Barbados. Oltre a esser diventata ambasciatrice ufficiale del paese ha ricevuto un riconoscimento a livello nazionale: il NAACP President's Award. Poi il cinema con "Popstar: Never Stop Never Stopping", "Bates Motel", "Valerian e la città dei mille pianeti", "Ocean's 8" e "Guava Island", diretta dal regista e collega Childish Gambino nel 2019. Nell'ultimo anno, c'è stato poi l'annuncio con la NFL: Rihanna infatti, sarà la protagonista dell'intervallo del SuperBowl 2023.

Il testo di Lift Me Up

Lift me up

Hold me down

Keep me close

Safe and sound

Burning in a hopeless dream

Hold me when you go to sleep

Keep me in the warmth of your love

When you depart, keep me safe

Safe and sound

Lift me up

Hold me down

Keep me close

Safe and sound

Drowning in an endless sea

Take some time and stay with me

Keep me in the strength of your arms

Keep me safe

Safe and sound

Lift me up

Hold me down

Keep me safe

Safe and sound

Burning in a hopeless dream

Hold me when you go to sleep

Keep me safe

We need light, we need love

(Lift me up) Lift me up in your arms

(Hold me down) I need love, I need love, I need love

(Keep me close) Hold me, hold me

(Safe and sound) Hold me, hold me, hold me, hold me

(Lift me up) Hold me, hold me, hold me, hold me

(Hold me down) Hold me, hold me

(Keep me safe) We need light, we need love

Traduzione di Lift Me Up

Sollevami

Tienimi giù

Tienimi vicino

Sana e salva

Bruciando in un sogno senza speranza

Stringimi quando vai a dormire

Tienimi nel calore del tuo amore

Quando te ne vai, tienimi al sicuro

Sana e salva

Sollevami

Tienimi giù

Tienimi vicino

Sana e salva

Annegando in un mare infinito

Prenditi un po’ di tempo e resta con me

Tienimi nella forza delle tue braccia

Tienimi al sicuro

Sana e salva

Sollevami

Tienimi giù

Tienimi al sicuro

Sana e salva

Bruciando in un sogno senza speranza

Stringimi quando vai a dormire

Tienimi al sicuro

Abbiamo bisogno di luce, abbiamo bisogno di amore

(Sollevami) Sollevami tra le tue braccia

(Tienimi giù) Ho bisogno di amore, ho bisogno di amore, ho bisogno di amore

(Tienimi vicino) Stringimi, stringimi

(Salvo e sano) Stringimi, stringimi, stringimi, stringimi

(Sollevami) Stringimi, stringimi, stringimi, stringimi

(Tienimi giù) Tienimi, tienimi

(Tienimi al sicuro) Abbiamo bisogno di luce, abbiamo bisogno di amore