Rihanna torna alla musica con la colonna sonora di “Black Panther: Wakanda Forever” Segnate la data: Rihanna torna il 28 ottobre 2022. Il brano si chiamerà Lift me up e sarà la colonna sonora del film Black Panther: Wakanda Forever.

È ufficiale il ritorno di Rihanna alla musica. Segnate la data: 28 ottobre 2022. Il brano si chiamerà Lift me up e sarà la colonna sonora del film Black Panther: Wakanda Forever. La canzone è un tributo alla vita e all'eredità di Chadwick Boseman ed è stata scritta da Tems, Ludwig Göransson, Rihanna e dal regista Ryan Coogler. Sarà appunto rilasciata venerdì 28 ottobre, quindi due settimane prima del film, che debutterà nelle sale l'11 novembre. Rihanna ha pubblicato un brevissimo teaser sui social network.

"Lift Me Up" sarà pubblicata dall'etichetta Westbury Road di proprietà della stessa artista delle Barbados, in collaborazione con Roc Nation, Def Jam Recordings e Hollywood Records. Non si conoscono altri dettagli se non dalle dichiarazioni di Tems, che ha scritto il pezzo

Volevo scrivere qualcosa che ritraesse il caloroso abbraccio di tutte le persone che ho perso nella mia vita. Ho cercato di immaginare come mi sentirei se potessi cantare per loro ora ed esprimere quanto mi mancano. Rihanna è stata una fonte di ispirazione per me, quindi sentirla cantare questa canzone è un grande onore.

La Marvel ha rilasciato un comunicato stampa nel quale ha fatto sapere che la collaborazione con Rihanna è preziosa e "inaugura la nuova era della sua carriera". Il brano del film precedente, "All The Stars" cantato da Kendrick Lamar e SZA, ha ottenuto una nomination all'Oscar per la canzone originale, oltre a numerose nomination ai Grammy. Proprio come è stato per il primo film, anche Black Panther: Wakanda Forever dovrebbe risultare un successo planetario al botteghino, in relazione soprattutto alla scomparsa di Chadwick Boseman per un cancro al colon nel 2020, quando aveva solo 43 anni. Il sequel del film racconta i nuovi leader del Wakanda a combattere per l'indipendenza. Nel cast: Angela Bassett, Letitia Wright, Lupita Nyong'o e Winston Duke.