La rinascita di Rihanna: dal Super Bowl col pancione fino al suo nuovo album in uscita nel 2023 Rihanna si è esibita al Super Bowl LVII Halftime Show mostrando il pancione, annunciando così la nascita del suo secondogenito. Dopo 7 anni di assenza dai palchi però non è l’unica sorpresa. Ha in cantiere anche un nuovo album.

A cura di Cristina Somma

Rihanna (AP Photo/Seth Wenig) Associated Press/LaPresse

Rihanna torna sul palco dopo 7 anni e lo fa in attesa del suo secondogenito, mostrando il pancione. Il suo percorso, prima di arrivare a una completa realizzazione professionale e personale, oltre che sentimentale, è stato lungo e tortuoso. Basti pensare alla sua prima relazione resa pubblica, quella con Chris Brown, risalente al 2009, per ricordare le difficoltà che la giovane cantante delle Barbados ha dovuto superare. Dopo le violenze subite durante quel rapporto tossico, l'abbiamo vista condividere il palco con Drake, altro ex partner. Ha intrapreso diverse relazioni sbagliate fino a quella con A$AP Rocky, con cui ha un figlio ed è in attesa del secondo. Rihanna oggi ha 35 anni, otto album pubblicati e una carriera rosea alle spalle.

Il nuovo album di Rihanna nel 2023

In un'intervista rilasciata all'edizione inglese di Vogue, prima della sua esibizione al Super Bowl, Rihanna ha sostenuto di voler pubblicare il suo nono album entro la fine del 2023: "Voglio che esca quest’anno. Onestamente, sarebbe ridicolo se non fosse così. Voglio divertirmi. Voglio fare musica e girare video", aveva dichiarato, inconsapevole di essere incinta una seconda volta. Non si sa se oggi, con questa nuova esperienza di maternità, abbia cambiato idea. L'album però è in cantiere da molto tempo. L'artista non si esibiva su un palco, prima della performance del 12 febbraio 2023 al Super Bowl, da circa sette anni. L'ultimo disco pubblicato da lei risale al 2016. Non si sa molto di questa nuova release, però delle novità ci sono. Il nome ancora non si conosce, ma i fan lo chiamano #R9 (il nono album di Rihanna).

La cantante, in un'intervista rilasciata mesi fa, ha sostenuto di non avere ancora in mente alcun nome per questo disco, ma ironicamente ha sostenuto di poter prendere in considerazione l'idea di chiamarlo #R9. Ad oggi non c'è alcuna conferma. Il contenuto dell'album non è ancora stato reso noto, ma nell'ottobre scorso Rihanna ha pubblicato il singolo della colonna sonora di Black Panther: Wakanda Forever, intitolato "Lift Me Up". Il brano è il suo primo da solista in sei anni ed è la prima pubblicazione musicale dopo "Believe It" realizzato insieme a PARTYNEXTDOOR nel 2020. Nell'intervista rilasciata a Vogue ha dichiarato che sta sviluppando l'album in maniera diversa da come lo aveva concepito all'inizio."Penso che questo modo mi si addica di più, molto meglio. È autentico, sarà divertente per me e mi toglierà molta pressione", ha spiegato.

Rihanna e l'esperienza della maternità

Rihanna si è esibita il 12 febbraio scorso al Super Bowl LVII Halftime Show con un vestito rosso, mostrando il pancione e annunciando così la nascita del suo secondogenito. Il primo figlio è nato a maggio del 2022. Dopo la nascita del primogenito era sparita, tranne per pochissime apparizioni come la sfilata di lingerie Savage X Fenty a New York che si è tenuta lo scorso autunno. In questi mesi si è dedicata principalmente al suo nuovo disco e a suo figlio, di cui ancora non ha rivelato il nome. In un'intervista rilasciata all'edizione inglese di Vogue ha raccontato tutta la sua esperienza con la maternità, da quando in clinica "sono entrati in due e usciti in tre".

Si è raccontata come una mamma leonessa che farebbe qualsiasi cosa per difendere il proprio bambino. Durante i primissimi mesi infatti pare che un paparazzo abbia fotografato suo figlio e lei si sia opposta duramente alla pubblicazione di quell'immagine. Poco dopo aprì un profilo TikTok e mostrò suo figlio. La scelta è stata fatta perché crede fermamente che i genitori siano gli unici a poter diffondere le immagini dei propri bambini ed è assurdo che un fotografo provi a vendere delle foto di un minore.

Da allora non ha mai più mostrato ‘baby' fino ad oggi, quando su Vogue è stata pubblicata in copertina una foto che ritrae Rihanna, suo marito e il suo primogenito che per i fan ha finalmente un volto. Il nome del piccolo non è ancora stato rivelato. Nel suo privato, anche durante l'intervista di Vogue con il giornalista, la cantante ha continuato a chiamare suo figlio semplicemente ‘baby', così come il resto della sua famiglia.