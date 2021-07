in foto: Britney Spears e Madonna (foto Scott Gries/Getty Images)

Anche Madonna è tra le star che in questi mesi stanno scendendo in campo in difesa di Britney Spears facendo pressione affinché si possa risolvere a suo favore la questione della tutela legale a cui è sottoposta dal 2008. Sono settimane calde per quanto riguarda la conservatorship della cantante, che aveva chiesto al Tribunale che questa misura potesse avere fine dopo 13 anni e che si è vista rifiutare la richiesta con la conferma della tutela al padre Jamie e di Jodi Montgomery: "Ridate indietro la sua vita a questa donna" ha scritto nel post Madonna, che in una storia su Instagram si è mostrata con una maglia con la scritta Britney Spears.

Le frasi di Madonna su Spears

La storia in questione vede appunto una vecchia foto di Madonna con una maglia dedicata alla collega con una scritta che dice: "Ridate indietro la sua vita a questa donna. La schiavitù è stata abolita tanto tempo fa! Morte all'avido patriarcato che da secoli fa questo alle donne. Questa è una violazione dei diritti umani! Britney, stiamo venendo a tirarti fuori di prigione!". Tra le due cantanti c'è un'amicizia e una collaborazione che va avanti dal 2003 quando collaborarono alla canzone "Me Against The Music"; era il 2003 e Spears si era già imposta da qualche anno come la popstar più di successo della sua generazione. Questa collaborazione aveva sancito il legame tra due icone del proprio tempo.

Il rapporto tra Spears e Madonna

Un'iconicità che sarebbe stata suggellata dal famigerato bacio sulle labbra che le due cantanti si diedero proprio quell'anno. Era il 28 ottobre del 2003 quando Britney Spears e Christina Aguilera. aprirono gli MTV Video Music Awards facendo una cover di "Like a Virgin". A metà esibizione furono raggiunte sul palco proprio da Madonna, che in quell'occasione baciò prima Britney Spears e poi Aguilera, creando non poco dibattito e scandalo. Sono passati tanti anni ma Madonna continua a spendersi in favore dell'amica, così come hganno fatto diverse personalità del mondo della musica in questi mesi, chiedendo la "liberazione" di Spears che si è definita una vittima.