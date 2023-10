Perché non si farà più il concerto di Kanye West a Reggio Emilia Ye, meglio conosciuto come Kanye West, non suonerà in Italia il prossimo 27 ottobre alla RCF Arena di Reggio Emilia: qui i motivi.

A cura di Vincenzo Nasto

Kanye West, foto di Getty Images

Le voci che si rincorrono dai primi giorni di ottobre sembrano adesso aver trovato una propria direzione: Kanye West, riconosciuto come Ye, non sarà protagonista di un evento alla RCF Arena di Campovolo. L'indiscrezione arriva dalla testata emiliana Il Resto del Carlino dopo che nelle scorse ore, la prefettura ha annullato il Comitato per l’ordine e la sicurezza che avrebbe dovuto studiare come gestire l’evento. L'incertezza generale legata all'evento di un listening party per Kanye West davanti a un pubblico di oltre 80mila persone, con pochissimo preavviso, aveva già inquadrato i dubbi della prefetta Maria Rita Cocciufa che aveva richiamato all'incontro l'organismo di cui fanno parte le forze dell’ordine, il Comune, la Provincia, la Protezione Civile, la Croce Rossa, l’azienda sanitaria locale e i Vigili del Fuoco per la gestione dell'evento. La decisione arriva anche dopo le perplessità del sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi, che dopo i primi incontri per l'organizzazione dell'evento, aveva sottolineato come la condizione d'incertezza non permettesse un lavoro adeguato della macchina organizzativa.

Le indiscrezioni e le immagini di un listening party a Firenze

Ma ripercorriamo le ultime settimane prima dell'annullamento. Dopo le prime voci su una comparsa a Reggio Emilia dell'autore, nativo di Chicago, nei primi giorni d'ottobre, la macchina organizzativa ha subito messo in atto i lavori alla RCF Arena di Reggio Emilia. Durante la prima settimana di ottobre infatti, circolano sui social le foto di lavori all'interno dell'arena, mentre viene montata la struttura che avrebbe dovuto ospitare Ye. E mentre le testate locali richiamano all'attenzione su un grande evento in programma nelle settimane successive, sul portale britannico Daily Mail, ma anche sull'americano Complex, vengono riprese le immagini di un listening party del nuovo disco di Kanye West a Firenze, in compagnia del rapper Ty Dolla $ign. Queste richiamano l'attenzione su una possibile presentazione del nuovo disco di Kanye West in Italia, dov'è da mesi al centro dell'attenzione.

L'annuncio e la messa in vendita dei biglietti

Da una parte c'è il rapporto di Kanye West con l'Italia che viene rinsaldato con la sua presenza al reveal party di Utopia di Travis Scott al Circo Massimo di Roma, dall'altra parte la possibilità che il suo nuovo disco non sia ancora completato. Le date possibili sembrano due: il 20 e il 27 ottobre. Una data così vicina non sembra convincere la prefettura, sia per la gestione burocratica che in termini di sicurezza dell'evento, sia il primo cittadino di Reggio Emilia Luca Vecchi. Proprio il sindaco, in una nota stampa, indica come l'incertezza dell'evento dal punto di vista logistico e le uscite pubbliche di Kanye West rendano macchinosi i meccanismi della macchina organizzativa. Con l'avvicinamento del 20 ottobre si è assistito a un esplicito annuncio da parte degli organizzatori in merito al concerto, ma nessun biglietto è stato poi messo in vendita.

La struttura smontata negli ultimi giorni

Con l'avvicinarsi della prima data X, il 20 ottobre, sembrano cadere nel vuoto le incessanti richieste sulla possibilità di assistere a un listening party di Kanye West, uno spettacolo a cui il pubblico americano ha potuto assistere per album come The life of Pablo, Jesus is King e Donda. Proprio l'ultimo aveva vissuto due listening party alla Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, in Georgia. Poi lo scorso 16 ottobre, mentre la macchina organizzativa continuava a costruire una struttura in grado di ospitare oltre 100mila persone nella RCF Arena di Campovolo, il rapper è ritornato negli Stati Uniti. Pochi giorni dopo, lo scorso 20 e 21 ottobre, i media locali hanno fotografato pezzi del palco e altri allestimenti portati via dall'Arena: gli unici movimenti attorni all'arena era quelli in uscita di camion di materiali. Dopo le prime ipotesi su un cambio struttura per permettere al pubblico di poter assistere in maniera circolare (come avvenuto nel primo listening party di Donda) al concerto, sembra esser stata messa la parola fine sull'organizzazione dell'evento, almeno per adesso.