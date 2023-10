Concerto di Kanye West a Reggio Emilia, i dubbi del Sindaco: “Poco preavviso e valori diversi” Kanye West suonerà alla Rcf Arena di Reggio Emilia, come dice anche in maniera informale il Sindaco, che lamemta, pewrò, il poco tempo a disposizione e le differenze valoriali dell’artista con la città,.

Kanye West (Jason Davis/Getty Images for DailyWire+)

Kanye West, alias Ye, suonerà alla Rcf Arena di Reggio Emilia il 20 ottobre. Mancano solo gli ultimi dettagli, lunedì, infatti, come riportato dal Resto del Carlino, è stato convocato il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica a cui spetta il compito di gestire un evento organizzato in pochissimo tempo, che potrebbe portare circa 80 mila persone a questo evento di per sé storico, per l'Italia, che quest'anno ha visto esibirsi alcuni dei principali rapper americani, tra tutti Kendrick Lamar e Travis Scott, che, come Ye, ha organizzato un concerto in pochissimi giorni, scegliendo il Circo Massimo, dopo il no del Cairo.

È tutto pronto, mancano l'ufficializzazione e la vendita dei biglietti, ma il via libera dovrebbe arrivare tra qualche ora, benché tutta l'organizzazione non abbia convinto appieno il sindaco della città Luca Vecchi, che ha inviato una lettera alla stampa esprimendo le proprie perplessità sull'evento, sia per ragioni logistiche e organizzative che per una questione di condivisioni di valori con uno degli artisti più controversi di questi anni, molto vicino a Donald Trump, e talvolta protagonista di uscite – come quelle sul nazismo – che definire provocatorie è un eufemismo.

Vecchi ha scritto: "Nel pieno rispetto della programmazione musicale di una Arena in gestione ad operatori privati, non si può confondere la disponibilità della città ad affrontare eventi di portata mondiale con la condizione di incertezza che ha accompagnato tutta la settimana, tenendo in sospeso istituzioni, forze dell'ordine, assistenza socio sanitaria fino all'ultimo", facendo riferimento alle voci che hanno cominciato a girare senza alcuna conferma, mentre si pensava al palco e a tutta l'organizzazione laterale. Il Sindaco sottolinea la capacità della città di gestire eventi del genere, ma spiega: "l'interesse degli organizzatori dell'evento non può non contemplare la necessaria preoccupazione di una intera città ad assorbire in soli tre giorni un evento di questa portata. Non v'è motivazione di marketing, di promozione commerciale che legittimi il fatto che questa possa diventare la regola".

Il poco tempo a disposizione giustificherebbe tutte le preoccupazioni e le remore, dice ancora il Sindaco che spiega di non voler entrare nel merito di cose che hanno a che fare con i privati che gestiscono l'area, ma che hanno comunque un impatto sulla città e nel caso specifico ne hanno anche a livello di valori condivisi: "Il sistema valoriale e talune sortite comunicative evidentemente provocatorie di West e la nostra cultura sono molto lontani, se non addirittura antitetici; le sue esternazioni, taluni recenti atteggiamenti del rapper ci trovano in totale disaccordo, così come hanno riferito prima del sottoscritto altre autorevoli voci cittadine che si sono levate in queste ore".

Alla fine della lettera, poi, Vecchi conferma il concerto e la data: "Reggio con l'Arena si è dotata di un asset di valore mondiale: ora sta a tutti, nessuno escluso, misurarsi con una sfida di così grande dimensione. Il concerto di venerdì sarà un'altro passo di questa nuova storia, la affronteremo con serietà e responsabilità, con la fiducia che tutto possa andare per il meglio, ivi comprese le inevitabili imperfezioni che la complessità della contingenza ci ha rappresentato".