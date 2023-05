Perché Miley Cyrus non si esibirà più in tour: la rivelazione dell’autrice di Flowers Miley Cyrus ha rivelato in un’intervista al British Vogue di non volersi più esibire in tour: l’ultima volta era stata nel 2014 con il Bangerz Tour da 78 date.

A cura di Vincenzo Nasto

Miley Cyrus, foto di LaPresse

Miley Cyrus non tornerà più in tour. La confessione è arrivata nell'intervista pubblicata alcuni giorni fa dal British Vogue, in cui la cantante ha rivelato di non voler passare mesi in giro per il mondo a suonare. L'autrice di Endless Summer Vacation sta vivendo una terza giovinezza, anche grazie al successo del suo ultimo album, in cui vengono contenute hit come Flowers, River o Jaded, di cui ha pubblicato il video ufficiale solo pochi giorni fa. Durante l'intervista, in cui racconta anche come sta vivendo il successo momentaneo dell'album, confessa di non trovarsi più a suo agio da anni in tour. Infatti, l'ultimo giro intorno al mondo è avvenuto nel 2014, quando con la pubblicazione dell'album Bangerz l'anno precedente, ha collezionato oltre 78 date. Negli anni successivi, solo mini tour come il Milky Milky Milk Tour con Wayne Coyne e i Dead Petz nel 2015 e più recentemente un viaggio di due settimane in Sud America nel 2022.

L'ultimo tour di Miley Cyrus nel 2014

Ci sono parecchi aspetti che rivelano il cambiamento rispetto al passato di Miley Cyrus, e nell'intervista è chiara fin dai primi minuti: "Non sono più la persona di prima". La cura della propria salute, soprattutto mentale, ha portato negli anni la cantante, divenuta famosa in adolescenza grazie al personaggio Disney di Hannah Montana, a escludere l'idea di un tour. Infatti, il Bangerz World Tour del 2014, con oltre 78 date in giro per il mondo, in cui ha collezionato oltre 60 milioni di dollari di biglietti venduti, rimane la sua "last dance": Cyrus ha confessato di subire molto il rapporto con il pubblico. Una sensazione di isolamento che l'ha portata a riflettere sul desiderio di continuare anche con la musica. "Sembra passato un minuto", anche se la cantante non si esibisce dal 2014, "ma dopo l'ultimo spettacolo mi son dovuta fare delle domande. E non è che non posso fare un tour, perché non c'entra la capacità, ma il desiderio di farlo".

I motivi per cui non andrà più in tour

Infatti, il motivo per cui Miley Cyrus non vorrebbe più fare tour internazionali è la sensazione di appagare la vita altrui, ma non la propria: "Voglio vivere la mia vita per il piacere o la realizzazione di qualcun altro oltre me?". Una domanda a cui sembra trovare una risposta decisa dopo pochi secondi: "Cantare per centinaia di migliaia di persone non è davvero la cosa che amo. Non c'è connessione o sicurezza, non mi sembra naturale. È così isolante perché se sei di fronte a 100.000 persone, allora sei sola sul palco". Guardando al futuro infatti, Cyrus ha rivelato ironicamente di voler fare concerti nella hall degli hotel, prima di rinforzare la sua idea, chiudendo qualsiasi porta a un tour per Endless Summer Vacation. In merito al successo dell'album, Cyrus ha riconosciuto l'estemporaneità dei numeri raccolti con i brani dell'album, affermando di aver cambiato totalmente il modo in cui vive il successo delle sue canzoni. Proprio per questo motivo, sta concentrando le sue forze per quello che sarà un gran premio per la sua carriera: nel nuovo album di Dolly Parton, la sua madrina, collaborerà in un brano, "forse 2". Bisognerà attendere novembre.