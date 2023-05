La traduzione e il testo di Jaded, Miley Cyrus e il rimorso sulla separazione da Liam Hemsworth Miley Cyrus ha pubblicato nelle scorse ore il video ufficiale di Jaded, uno dei singoli di Endless Summer Vacation. Qui testo e traduzione del video in tendenza su YouTube.

A cura di Vincenzo Nasto

Miley Cyrus, foto di Video Ufficiale Jaded

Non solo il successo di Flowers e River, che hanno riportato nella Billboard Hot 100 Miley Cyrus, a distanza di anni dai successi di We can't stop e Wrecking Ball. Da poche ore è stato pubblicato il video ufficiale di Jaded, uno dei singoli dell'album Endless Summer Vacation, un episodio in cui si allude al racconto della separazione tra lei e l'ex marito Liam Hemsworth. Questo rimane uno dei filoni narrativi a cui il pubblico anche meno fedele alla musica di Miley Cyrus si è avvicinato, quasi empatizzando con la popstar americana. In Jaded infatti, più del senso di rivalsa rispetto alla figura dell'attore, si può leggere il rimorso per ciò che poteva essere e non è stato: nel video ufficiale pubblicato su YouTube, la cantante mostra alcuni dei posti in cui avrebbe potuto portarlo con se. Qui il testo e la traduzione di Jaded.

Il testo di Jaded

I don't wanna call and talk too long

I know it was wrong, but never said I was sorry

Now I've had time to think it over

We're much older and the bone's too big to bury

Oh, isn't it a shame that it ended like that?

Said goodbye forever, but you never unpacked

We went to Hell, but we never came back

Leggi anche Testo e traduzione di Acrostico, la dedica di Shakira ai figli dopo la separazione da Pique

I'm sorry that you're jaded

I could've taken you places

You're lonely now and I hate it

I'm sorry that you're jaded

You're not even willing to look at your part

You just jump in your car and head down to the bar ‘til you're blurry

Don't know when to stop, so you take it too far

I don't know where you are and

I'm left in the dark ‘til I'm worried

Oh, and it hurts me

And it's a fucking shame that it ended like that

You broke your own heart, but you'd never say that

We went to Hell, but we never came back

I'm sorry that you're jaded (jaded)

I could've taken you places (places)

You're lonely now and I hate it

I'm sorry that you're jadedI won't lie, it won't be easy

When somebody new's on your body

I'll change my number but keep your T-shirt

I don't mind it's torn up and faded

I'm sorry that you're jaded (jaded)

I could've taken you places (places)

You're lonely now and I hate it

I'm sorry that you're jadedI'm sorry that you're jaded

La traduzione di Jaded

Non voglio chiamare e dilungarmi troppo

So che era sbagliato, ma non ho mai detto che mi è dispiaciuto

Ora ho avuto del tempo per rifletterci su

Siamo cresciuti tanto e l'osso da seppellire è troppo grande

Oh, non è un peccato che è finita così?

Ci siamo detti addio per sempre, ma non hai mai disfatto le valigie

Siamo andati all'Inferno, ma non abbiamo mai fatto ritorno

Mi spiace che tu sia stremato

Avrei potuto portarti in posti diversi

Ora sei solo e questa cosa la odio

Mi spiace che tu sia stremato

Non sei nemmeno disposto a riconoscere le tue responsabilità

Salti in macchina e ti dirigi verso il bar fino ad ubriacarti

Non sai quando fermarti, e quindi superi il limite

Non so dove ti trovi e sono all'oscuro di tutto e mi preoccupo

Oh, e questo mi ferisce

Cazzo, è un vero peccato che sia finita così

Ti sei fatto male da solo, ma non lo ammetteresti mai

Siamo andati all'Inferno, ma non abbiamo mai fatto ritorno

Mi spiace che tu sia stremato (Stremato)

Avrei potuto portarti in posti diversi (Posti diversi)

Ora sei solo e questa cosa la odio

Mi spiace che tu sia stremato

Non mentirò, non sarà facile

Quando una nuova persona sarà sul tuo corpo

Cambierò il mio numero ma terrò la tua T-shirt

Non mi dispiace che sia strappata e sbiadita

Mi spiace che tu sia stremato (Stremato)

Avrei potuto portarti in posti diversi (Posti diversi)

Ora sei solo e questa cosa la odio

Mi spiace che tu sia stremato

Mi spiace che tu sia stremato

Il significato e il video di Jaded

Come nel video di Flowers, anche in Jaded, Miley Cyrus sembra volersi spogliare di un passato che l'ha "quasi seppellita". Il brano, prodotto da Greg Kustin, gioca sugli echi del riff di chitarra per esprimere la malinconia di un amore bruciato troppo presto. Dal fidanzamento alle nozze fino all'incendio della loro abitazione, passando per una crisi affrontata mentre i due giovani interpreti stavano crescendo nello show-biz americano. Una lettura del brano potrebbe riferirsi proprio alla fretta di lasciarsi andare e di costruire muri tra sé, come quando canta: "Adesso siamo troppo vecchi, le ossa troppo grandi per essere seppellite". Ma il rimpianto maggiore è visibile quando canta: "Mi spiace che tu sia stremato, avrei potuto portarti in posti diversi, ora sei solo e questa cosa la odio". Il video ufficiale del brano, pubblicato nelle scorse ore, è in tendenza su YouTube Italia, dopo aver raccolto quasi due milioni di visualizzazioni in meno di 48 ore.