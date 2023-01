Testo e traduzione di Flowers, Miley Cyrus canta la ripresa dopo la rottura con l’ex Dopo due anni dalle ultime hit, Miley Cyrus torna con un nuovo singolo. Il brano, annunciato durante la serata di capodanno, si intitola Flowers e anticipa il nuovo album Endless Summer Vacation in uscita a marzo.

A cura di Cristina Somma

Miley Cyrus al Glastonbury Festival nel 2019 (Getty Images)

Miley Cyrus torna due anni con un nuovo singolo, Flowers, un estratto del nuovo album "Endless Vacation Summer" che uscirà il 10 marzo. Lo aveva annunciato con dei teaser pubblicati sui social, poi durante l "Miley's New Year0s Eve Party", la serata di capodanno trasmessa dall'emittente televisiva NBC. Nel singolo, uscito il giorno del suo compleanno, la cantante si mostra più forte, più sicura di sé, così come nell'album che mira a far emergere la forza che ha trovato concentrandosi sul suo benessere fisico e mentale. Registrato a Los Angeles, l'artista descrive il disco come la sua personal lettera d'amore alla città californiana.

Il significato di Flowers

Flowers è un brano che nasce con lo scopo di rivendicare un'indipendenza emotiva raggiunta nel tempo dall'artista, dopo la rottura con il suo ex marito Liam Hemsworth. Parla di una bella relazione finita, raccontando una serenità conquistata dopo aver raggiunto la consapevolezza di potercela fare da sola, non aver necessariamente bisogno di un partner per stare bene. Una presa di coscienza che mostra una maturazione emotiva e artistica importante della cantante stessa, che riproporrà il tema dell'autostima e del benessere fisico e mentale anche in altri singoli del disco che sarà fuori a marzo. Flowers non è l'unico brano uscito in questi giorni che tratta l'argomento ‘ex'. Seguita e discussa nelle ultime ore anche la vicenda di Shakira, la quale ha pubblicato una canzone che tratta, con risentimento, la fine del suo matrimonio con Piquè e del tradimento subìto.

Il testo di Flowers

We were good, we were gold

Kind of dream that can't be sold

We were right ‘til we weren't

Built a home and watched it burn

Leggi anche Il significato e il testo di Andare oltre, Niccolò Fabi canta il ricominciare dopo una separazione

Mmm, I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie

Started to cry, but then remembered I

I can buy myself flowers

Write my name in the sand

Talk to myself for hours

Say things you don't understand

I can take myself dancing

And I can hold my own hand

Yeah, I can love me better than you can

Can love me better, I can love me better, baby

Can love me better, I can love me better, baby

Paint my nails cherry red

Match the roses that you left

No remorse, no regret

I forget every word you said

Ooh, I didn't wanna leave, baby, I didn't wanna fight

Started to cry, but then remembered I

I can buy myself flowers

Write my name in sand

Talk to myself for hours, yeah

Say things you don't understand

I can take myself dancing, yeah

I can hold my own hand

Yeah, I can love me better than you can

Can love me better, I can love me better, baby

Can love me better, I can love me better, baby

Can love me better, I can love me better, baby

Can love me better, ooh, I

I didn't wanna leave you, I didn't wanna fight

Started to cry, but then remembered I

I can buy myself flowers (Uh-huh)

Write my name in the sand (Ooh, mmm)

Talk to myself for hours (Yeah)

Say things you don't understand (Better than you)

I can take myself dancing (Yeah)

I can hold my own hand

Yeah, I can love me better than

Yeah, I can love me better than you can

Can love me better, I can love me better, baby (Uh)

Can love me better, I can love me better, baby (Than you can)

Can love me better, I can love me better, baby

Can love me better, I

La traduzione di Flowers

Stavamo bene, eravamo oro

Come un sogno che non può essere venduto

Avevamo ragione finchè non l'abbiamo più avuta

Abbiamo costruito una casa e l'abbiamo vista bruciare

Mmm, non volevo lasciarti, non volevo mentire

Ho iniziato a piangere, ma poi mi sono ricordata che

Posso comprarmi dei fiori

Scrivere il mio nome sulla sabbia

Parlare con me stessa per ore

Dire cose che non capiresti

Posso portarmi a ballare

posso tenermi per mano da sola

Sì, posso amarmi meglio di quanto tu possa fare

Posso amarmi meglio, io posso amarmi meglio, baby

Posso amarmi meglio, io posso amarmi meglio, baby

Dipingo le mie unghie di rosso ciliegia

Le abbino alle rose che mi hai lasciato

Nessun rimorso, nessun rimpianto

Dimentico ogni parola che hai detto

Ooh, non volevo lasciarti, non volevo combattere

Ho iniziato a piangere, ma poi mi sono ricordata che

Posso comprarmi dei fiori

Scrivere il mio nome sulla sabbia

Parlare con me stessa per ore, yeah

Dire cose che non capiresti

Posso portarmi a ballare, yeah

posso tenermi per mano da sola

Sì, posso amarmi meglio di quanto tu possa fare

Posso amarmi meglio, io posso amarmi meglio, baby

Posso amarmi meglio, io posso amarmi meglio, baby

Posso amarmi meglio, io posso amarmi meglio, baby

Posso amarmi meglio, ooh, io

Non volevo lasciarti, non volevo combattere

Ho iniziato a piangere, ma poi mi sono ricordata che

Posso comprarmi dei fiori (uh-huh)

Scrivere il mio nome sulla sabbia (ooh, mmm)

Parlare con me stessa per ore (yeah)

Dire cose che non capiresti (meglio di te)

Posso portarmi a ballare (yeah)

posso tenermi per mano da sola

Sì, posso amarmi meglio

Sì, posso amarmi meglio di quanto tu possa fare

Posso amarmi meglio, io posso amarmi meglio, baby (uh)

Posso amarmi meglio, io posso amarmi meglio, baby (di quanto tu possa fare)

Posso amarmi meglio, io posso amarmi meglio, baby

Posso amarmi meglio