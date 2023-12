Quanto amore per Gigi D’Agostino: migliaia di messaggi per il dj che sta meglio Gigi D’Agostino è stato ricoperto d’affetto, dopo il suo ritorno social, con una foto e l’annuncio di stare meglio.

A cura di Francesco Raiola

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È una vera e propria ondata d'affetto quella che ha investito Gigi D'Agostino, il dj italiano che qualche anno fa annunciò una malattia e da quel momento ha ridotto all'osso le sue comunicazioni pubbliche. Gigi D'Agostino è uno degli artisti italiani più famosi al mondo, uno dei pochi a essere nella lista di quelli con oltre un miliardo di ascolti su Spotify e uno degli italiani più ascoltati sulla piattaforma svedese. A dicembre 2021, Gigi D'Ag, come lo chiamano i fan annunciò di essere stato colpito, nei mesi precedenti da un "grave male" che gli provocava "dolore costante", e da quel momento aveva centellinato i post. L'ultimo, però, regala un po' di sollievo ai fan e la quantità di messaggi lo dimostra.

D'Agostino, infatti, ha postato un messaggio semplicissimo, una sua nuova foto in bianco e nero corredata da una didascalia che diceva solo "Buonasera"; è la terza foto che il dj pubblica, dopo quella, famosa, che lo riprendeva mentre era poggiato a un deambulatore e quella, sorridente, con alle spalle un lago (e senza didascalia). Anche questa volta, quindi, ha preferito un saluto veloce, anche se, comunque, D'Agostino ha risposto ad alcuni commenti che in breve hanno superato i 10 mila. A correre a salutarlo ci sono stati fan di tutto il mondo, colleghi e personaggi del mondo dello Spettacolo. In tanti gli hanno mandato cuori, da Alessandro Cattelan – a cui il dj ha risposto – a Clementino, passando per Gabry Ponte, Prezioso, Joy T Vannelli e Benny Benassi per rimanere al mondo della dance.

E a due colleghi, poi, D'Agostino ha dato qualche notizia in più, a Dj Ralf, infatti, ha risposto "va molto meglio", mentre a Tiesto, che aveva commentato chiedendo cosa stesse succedendo, il dj ha risposto: "Ciao, ho avuto qualche problema in questi due anni, ma adesso sto meglio, vado avanti". Altre risposte erano semplici ringraziamenti, comunque sintomatici di una condizione che migliora, dopo lo spavento di due anni fa, quando scrisse: "Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo… È un dolore costante… non mi da pace…La sofferenza mi consuma… mi ha reso molto debole… ma continuo a lottare… spero di trovare un pochino di sollievo".