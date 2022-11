Gigi D’Agostino torna sui social dopo mesi di assenza, nessun aggiornamento sulle sue condizioni Gigi D’Agostino è tornato sui social a distanza di mesi dal suo ultimo post. A dicembre 2021 aveva annunciato di essere affetto da una grave malattia. Ma il sorriso esibito su Instagram riaccende la speranza.

A cura di Stefania Rocco

Gigi D’Agostino torna sui social a diversi mesi dal suo ultimo post. Il celebre producer e dj ha postato su Instagram uno scatto che risale a circa un’ora fa. In foto appare sorridente, alle spalle il mare, la testa coperta da un berretto. È una foto che riaccende la speranza dei fan. Sono migliaia quelli che hanno approfittato dello scatto per domandargli come stesse, per chiedere aggiornamenti circa le sue condizioni di salute. D’Agostino non ha risposto, non ha nemmeno aggiunto una didascalia alla foto. Ha lasciato che fosse quest’ultima, e il suo sorriso forse, a parlare per lui.

L’annuncio di Gigi D’Agostino: “Sto combattendo contro un grave male”

Era stato lo stesso Gigi, sempre attraverso i social, a condividere la sua lotta contro una malattia lasciata volutamente senza nome a dicembre scorso. “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo…”, aveva scritto, “È un dolore costante… non mi dà pace…la sofferenza mi consuma e mi ha reso molto debole. Ma continuo a lottare… spero di trovare un pochino di sollievo….Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi…Mi trasmettono tanta forza… mi scaldano il cuore. Tanto Amore…Gigi”.

Le foto condivise da Gigi D’Agostino sui social

A gennaio 2022, Gigi aveva condiviso un’altra foto, l’ultima fino a oggi. Nello scatto D’Agostino provava a camminare appoggiandosi a un deambulatore. “Spero che questo nuovo anno mi doni un po di pace e di forza…Un abbraccio di cose belle a tutti voi…Grazie per i vostri pensieri…Tanto Amore”, aveva scritto su Instagram nella didascalia che accompagnava la foto. Un messaggio di speranza per il nuovo anno, speranza che non lo ha mai abbandonato, così come non ha abbandonato quanti lo seguono a distanza augurandosi che tutto proceda per il meglio e D’Agostino torni a far ballare il pubblico con le sue hit.