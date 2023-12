Gigi D’Agostino torna sui social dopo la malattia: “Sto molto meglio” Gigi D’Agostino è tornato sui social dopo più di un anno dall’ultimo post. Il dj e producer è stato travolto dall’affetto dei fan che ha rassicurato: “Sto molto meglio”.

A cura di Daniela Seclì

Gigi D'Agostino, dopo più di un anno, è tornato sui social. L'ultimo post risaliva a novembre 2022 e a dicembre del 2021 aveva annunciato: "Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo". L'artista, amatissimo, ha potuto contare sul sostegno dei suoi fan che gli hanno fatto sentire il loro affetto in questi mesi, organizzando anche un flash mob in suo onore. Il post di oggi è stato accolto con grande entusiasmo e il dj ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute.

Gigi D'Agostino torna sui social: le sue condizioni di salute

Nel pomeriggio di venerdì 8 dicembre, Gigi D'Agostino è tornato sui social. L'artista ha pubblicato una foto in bianco e nero. Un suo primo piano accompagnato da un semplice: "Buonasera". È bastato questo perché le tante persone che lo amano e che sono cresciute con la sua musica accorressero. In pochi minuti, sono piovuti centinaia di commenti carichi di entusiasmo: "Che bello vederti, spero tu stia bene/ Trovare questa foto oggi, è il giorno più bello del 2023/ Eccolo, il mio capitano/ Questo si può considerare uno splendido regalo di Natale anticipato/ Dacci tue notizie ti prego" e un tripudio di cuori. Poi, a Dj Ralf che gli ha chiesto: "Come andiamo Gigi?", la risposta che tutti speravano di sentire: "Va molto meglio, grazie".

Gigi D'Agostino e il "grave male" che lo ha colpito

A dicembre 2021, Gigi D'Agostino ha fatto sapere di stare combattendo contro un grave male:

Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante, non mi dà pace. La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole ma continuo a lottare. Spero di trovare un pochino di sollievo. Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi. Mi trasmettono tanta forza, mi scaldano il cuore. Tanto Amore. Gigi.

A gennaio del 2022, ha pubblicato una nuova foto accompagnata da un pensiero di speranza: "Spero che questo nuovo anno mi doni un po di pace e di forza. Un abbraccio di cose belle a tutti voi. Grazie per i vostri pensieri". A novembre 2022, un'altra foto stavolta con un bel sorriso sul volto. A dicembre dello scorso anno, i suoi fan si sono radunati sotto la casa d'infanzia del dj e producer e hanno organizzato un flash mob per festeggiare i suoi 55 anni. E adesso, a un anno di distanza, Gigi D'Agostino è tornato sui social. E i fan erano pronti ad accoglierlo.