Le condizioni di Gigi D’Agostino, il dj si mostra in un foto per la prima volta

Gigi D'Agostino si è mostrato per la prima volta in foto sui social network dopo aver annunciato di essere stato colpito da un grave male. Sul suo profilo Instagram, il dj simbolo degli anni 2000 cammina nella sua casa con un deambulatore. Poi scrive: "Spero che questo nuovo anno mi doni un po di pace e di forza…Un abbraccio di cose belle a tutti voi…Grazie per i vostri pensieri…Tanto Amore, Gigi…".

Il messaggio di Gigi D'Agostino

Con queste parole, il producer e dj, autore di brani simbolo degli anni '90 e 2000 come "L'amour toujors" e "In my mind", aveva raccontato la notizia:

Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo…

È un dolore costante… non mi da pace…La sofferenza mi consuma… mi ha reso molto debole… ma continuo a lottare… spero di trovare un pochino di sollievo….Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi…Mi trasmettono tanta forza… mi scaldano il cuore ❤ Tanto Amore…Gigi

Gigi D'Agostino, noto anche come Gigi Dag, pseudonimo di Luigino Celestino Di Agostino è nato Torino, il 17 dicembre 1967). Disc jockey, produttore discografico e conduttore radiofonico italiano, autore di musica dance scoppiata fra gli anni 1990 e 2000. Tra i brani più suonati e ascoltati: (Your love) Elisir, Bla Bla Bla, The Riddle, Another Way, La passion, L'amour toujours (I'll Fly with You), Un giorno credi (Gigi D'Agostino feat. Edoardo Bennato), Stay with Me, In My Mind (Dynoro e Gigi D'Agostino), Hollywood, Never Be Lonely (Gigi D'Agostino, Vize, Emotik), In & Out (Gigi D'Agostino & LA Vision), The Love Do Do (Gigi D'Agostino & Luca Noise), Beautiful (Gigi D'Agostino & Luca Noise), One More Dance (Gigi D'Agostino, Marnik, Luca Noise). Nel 2021 Gigi crea una nuova playlist sul canale YouTube Lento Violento, chiamata ‘The History of Lento Violento', dove inizia a caricare diverse tracce di genere lento violento.