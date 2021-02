TikTok sbarca anche nell'evento sportivo più seguito al mondo, in un nuovo ruolo per la piattaforma cinese. Grazie all'accordo tra la lega nazionale di football americano, la NFL, e il social network, è avvenuto uno dei primi concerti su TikTok, tenuto dalla popstar americana Miley Cyrus. Un grande evento che ha posto le basi per uno degli spettacoli più seguiti al mondo: il Superbowl, che quest'anno vedeva di fronte i Tampa Bay Buccaneers di Tom Brady contro i Kansas City Chief vincitori lo scorso anno con l'Mvp Patrick Mahomes. Uno spettacolo davanti ai 7500 operatori sanitari vaccinati presenti allo stadio, che hanno potuto ammirare la popstar esibirsi col suo ultimo album "Plastic Hearts". L'attenzione è aumentata soprattutto su alcuni brani che stanno avendo maggior successo sulle piattaforme di streaming digitale: da una parte "Midnight Sky", dall'altra la collaborazione con la regina del pop inglese Dua Lipa in "Prisoner". Senza dimenticare che sono saliti sul palco Billy Idol e Joan Jett.

TikTok Tailgate con Miley Cyrus, Billy Idol e Joan Jett

Si preannunciava una lunga e intensa serata all'insegna dello sport e dello spettacolo, una delle prime prove di ritorno allo stadio per un evento pubblico con ospiti. Le aspettative sono state quasi superate, con il Superbowl diventato un goccio d'acqua nel deserto per tutti coloro che non vedono l'ora di tornare a seguire gli eventi dal vivo. In questo ritorno c'è anche lo zampino di TikTok, in collaborazione con la NFL, in grado di riprodurre una delle più grande trovate commerciali rivolte a uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo. Prende il nome di TikTok Tailgate, lo spettacolo prima della partita che ha visto tanti protagonisti, una su tutti: Miley Cyrus. La popstar americana si è esibita davanti ai 7500 operatori sanitari presenti allo stadio, in un concerto che segna anche l'inizio di una nuova operazione nel mondo discografico: il primo concerto dal vivo su TikTok. La serata presentata dai conduttori Steve Harvey e Mj Acosta, ha visto anche la presenza di personalità dello spettacolo come Rebel Wilson, Adam Devine, Kane Brown, Ajani Huff, ma anche il giornalista del Washington Post Dave Jorgenson e il quarterback dei Baltimore Ravens, oltre al creator di TikTok, Trace McSorley. Salita sul palco in top e stivali neri, Miley Cyrus, durante l'esibizione, ha avuto l'onore di accogliere sul palco due personaggi della musica americana: da una parte il 65enne Billy Idol con il loro singolo "Night Crawling" e con la riedizione del successo di "White wedding", dall'altro lato a salire sul palco è stato la rocker Joan Jett. Oltre a esibirsi nel singolo contenuto in "Plastic Hearts" "Bad Karma", i due hanno cantato anche due successi dei Blackhearts: "Bad Reputation" e "I Hate Myself for Loving You".

L'intervallo con The Weekend

Lo spettacolo del Superbowl 2021 è stata anche l'occasione per il pubblico di assistere allo spettacolo dell'intervallo, cruciale spazio pubblicitario statunitense, da sempre consegnato agli artisti che nell'ultimo anno hanno dimostrato di essere i migliori, o in alternativa i più virali. Dopo l'atmosfera latina dello scorso anno, che vide protagonisti artisti come Beyoncè, Bad Bunny, Jennifer Lopez e J Balvin, quest'anno il palco è spettato allo "Starboy" d'eccezione: The Weekend. La pluripremiata star del pop americano ha ridefinito i canoni dell'esibizione, dopo aver affermato di aver speso quasi sette milioni di dollari del proprio patrimonio per organizzare tutto. Un evento nell'evento che ha visto centinaia di uomini avvolti come mummie aggirarsi per il campo da football, mentre ad aggirarsi tra di loro c'era The Weekend che dà il via allo spettacolo, esibendosi in "Blinding Lights". Uno spettacolo unico, che tra qualche intoppo tra volume ed effetti di regia che hanno accresciuto la viralità dell'evento attraverso la creazione quasi impulsiva di meme, ha reso ancora di più la stagione canora di The Weekend eccezionale, un rimpianto ancora maggiore per l'organizzazione dei Grammy, che lo ha escluso nei mesi precedenti.