Miley Cyrus anticipa il singolo Flowers nuda sotto la doccia: la frecciata all’ex Liam Hemsworth Dopo la conduzione dello show di capodanno, Miley Cyrus è ritornata a cantare in doccia, spoilerando il ritornello del nuovo singolo “Flowers”.

A cura di Vincenzo Nasto

Miley Cyrus e Liam Hemsworth, foto di Neilson Barnard per Getty Images

Solo 10 giorni fa, Miley Cyrus si esibiva in uno degli show di capodanno più seguiti al mondo, il Miley’s New Year’s Eve Party, trasmesso dalla NBC, accompagnata da ospiti come Dolly Parton, ma anche Sia, Latto, Rae Sremmurd, David Byrne, Liily e Fletcher, nonché Paris Hilton. Sullo sfondo, l'annuncio del nuovo album, a due anni da "Plastic Hearts", in arrivo il prossimo 10 marzo, dal titolo "Endless Summer Vacation". Un ritorno atteso, soprattutto perché arriva in un momento di svolta della sua carriera: il suo trasferimento definitivo a Los Angeles ha influenzato anche le melodie del disco, ma soprattutto la sua direzione. Ad anticiparci un piccolo estratto di questo viaggio è stata la stessa cantante, che nelle scorse ore ha pubblicato un video in doccia, mentre intonava il ritornello di "Flowers", il nuovo singolo in uscita il prossimo 13 gennaio.

Lo spoiler in doccia di Flowers

Ci sono più segnali che legano alcuni dei messaggi che arriveranno in questo disco, con la sua passata relazione con l'attore americano Liam Hemsworth. La relazione tra le due star di Hollywood sembra non esser finita nel migliore dei modi, soprattutto dopo le dichiarazioni della cantante che aveva suggerito dei "conflitti insanabili" tra lui e il suo ex marito. Il primo potrebbe essere proprio "Flowers", un brano in cui la cantante conferma la sua indipendenza, la necessità di amare se stessa prima di amare gli altri. Nel video pubblicato su Instagram in cui appare in doccia di spalle, mentre mostra i tatuaggi che le avvolgono braccia e schiena, la cantante recita: "Posso comprarmi dei fiori, scrivere il mio nome sulla sabbia, parlare con me stesso per ore, sì, alcune cose che non capisci. Ma posso portarmi a ballare, sì, posso tenermi la mano. Sì, posso amarmi meglio di quanto puoi".

La frecciata all'ex marito Liam Hemsworth

Un messaggio che sembra avere un destinatario preciso, e si può immaginare che non sia l'unica frecciata scoccata nei confronti dell'attore protagonista anche nella serie "The Witcher". Proprio la data scelta per l'uscita del nuovo album, registrato a Los Angeles e prodotto con Kid Harpoon, Greg Kurstin, Mike Will Made It e Tyler Johnson, sembrerebbe essere una risposta piccata a Hemsworth. Infatti il 10 marzo, data d'uscita di "Endless Summer Vacation", ricorre anche il 33° compleanno dell'attore. Un sole completamente nuovo è quello che splende sul capo di Cyrus, che dopo esser diventata una delle conduttrici più desiderate dai network americani, si appresta a tornare con nuova musica.