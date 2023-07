Madonna scrive ai fan dopo il ricovero: “Sto meglio, il mio primo pensiero sono stati i miei figli” Dopo essersi ripresa, Madonna scrive ai suoi fan, ringraziando per l’affetto dimostratole in seguito al ricovero e promettendo di tornare sul palco il prima possibile: “Odio deludere chiunque, ma ora il mio focus è la salute”.

A cura di Giulia Turco

Dopo che la star è stata avvistata per le strade di New York apparentemente in buone condizioni di salute, i fan di Madonna hanno tirato un sospiro di sollievo. Non potranno contare sulle date del tour americano al via quest’estate, sia chiaro, ma per lo meno possono rassicurarsi: la pop star sta bene e, per la prima volta dal ricovero dello scorso giugno, è tornata a parlare ai suoi fan.

Il messaggio di Madonna per i suoi fan

"Grazie per tutta la vostra energia positiva, per le vostre preghiere e le parole di incoraggiamento e di pronta guarigione", scrive ora Madonna con un tweet indirizzato ai suoi fan. "Ho percepito il vostro amore. Sono sulla via della guarigione e mi sento incredibilmente grata per tutte le benedizioni che la vita mi sta riservando". Per il momento la star è costretta a riprogrammare le date del suo tour, ma assicura che tornerà in pista il prima possibile. La sua speranza è di non deludere nessuno: "Il mio primo pensiero quando mi sono svegliata in ospedale sono stati i miei figli. Il secondo pensiero è stato che non volevo deludere nessuno di coloro che avevano comprato i biglietti per il mio tour. Non volevo nemmeno deludere le persone che hanno lavorato instancabilmente con me negli ultimi mesi per mettere in piedi il mio show. Odio deludere chiunque", spiega.

Il mio focus ora è la mia salute e cercare di rimettermi in forze e vi assicuro, tornerò con voi non appena riuscirò! Il mio piano ora è riprogrammare il tour in Nord America e iniziare in ottobre in Europa. Non potrei esservi più grata per il vostro affetto e il vostro supporto. Con amore, M.

Madonna ricoverata in terapia intensiva per un'infezione batterica

Da giorni si discuteva della gravità delle condizioni di salute della cantante che, stando alle parole ufficiali riportate dal suo manager, sarebbe stata ricoverata in un ospedale di New York lo scorso 28 giugno per via di un’infezione batterica, dovuta allo stress per i preparativi del suo ultimo tour mondiale. In seguito i tabloid americani hanno diffuso l’indiscrezione sulla presunta somministrazione di Narcan alla star, un antidoto alle sostanze narcotiche in genere utilizzato in casi di overdose. Le sue condizioni si sarebbero dimostrare tanto preoccupanti da richiamare all’ordine tutti i suoi figli, facendoli tornare di corsa a New York. La situazione l’avrebbe preoccupata a tal punto da spingerla a scrivere un testamento.