Madonna torna a ballare sui social dopo il ricovero: “Potermi muovere mi fa sentire fortunata” Madonna ha colto l’occasione dei 40 anni dall’uscita del suo album d’esordio per tranquillizzare i fan sulle sue condizioni di salute.

A cura di Redazione Music

Madonna è tornata sui suoi social, con un balletto che dimostra come stia recuperando dopo il ricovero dello scorso giugno, quando fu portata in ospedale a causa di un'infezione batterica, come scrisse il suo manager. La cantante sta recuperando nella sua casa di New York, dopo giorni tribolati a causa delle condizioni di salute non ottimali anche dopo il ritorno a casa. La cantante ha voluto rivolgersi direttamente ai fan per festeggiare l'anniversario dell'uscita del suo primo album, oltre che per dimostrare che pian piano si sta riprendendo, con un post che segue quello in cui si mostrava in foto abbracciando delle rose e ringraziando chi si era preoccupata per lei.

Nel video, infatti, si vede la cantante ballare sulle note di Lucky Star, la canzone che apriva il suo album di debutto "Madonna", pubblicato il 27 luglio 1983. E proprio rifacendosi a questo anniversario per i 40 anni ha voluto legare il testo della canzone alle sue condizioni attuali. La cantante, infatti, ha scritto: "Essere in grado di muovere il mio corpo e ballare solo un po' mi fa sentire la stella più fortunata del mondo! Grazie a tutti i miei fan e amici! Devi essere anche la mia buona stella! E buon 40° compleanno al mio primissimo album". Lucky star fu il quarto singolo – pubblicato l'8 settembre del 1983 – estratto da questo esordio, assieme a brani come "Everybody", "Burning Up", "Holiday", e "Borderline".

La cantante, quindi, sta meglio, nonostante sia stata costretta a rinviare la parte americana e canadese del suo tour che avrebbe dovuto cominciare il 15 luglio a Vancouver. La cantante ricomincerà direttamente dal tour europeo, che toccherà l'Italia il 23 e 25 novembre, quando salirà sul palco del Mediolanum Forum di Milano. Lo scorso giugno le condizioni della cantante avevano fatto preoccupare i fan e non solo, visto che anche alcuni dei figli avevano fatto velocemente ritorno a New York per stare al suo fianco. Il manager della cantante, infatti, aveva scritto che "Madonna ha sviluppato una grave infezione batterica che ha portato a una degenza di diversi giorni in terapia intensiva. La sua salute sta migliorando, ma è ancora sotto cure mediche. Si prevede una ripresa completa. In questo momento dovremo sospendere tutti gli impegni, incluso il tour".