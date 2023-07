“Madonna si sta riprendendo, è forte”, le dichiarazioni dell’amica dopo il ricovero della cantante L’attrice Rosie O’Donnell, amica di Madonna e compagnia sul set del film A League of Their Own, ha aggiornato i fan sulle condizioni di salute della donna, con un post su Instagram.

A cura di Vincenzo Nasto

Rosie O’Donnell e Madonna 2023, LaPresse

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di salute di Madonna, la cantante statunitense di origini italiane che lo scorso 24 giugno era stata ricoverata in un ospedale di New York dopo una grave infezione batterica. La donna, costretta per alcuni giorni in terapia intensiva, era stata dimessa dal plesso ospedaliero, facendo ritorno nella propria abitazione nella zona Upper East Side. Lì la aspettavano i figli David Banda e Rocco Ritchie, insieme a Lourdes Ciccone, che avrebbe accompagnato la donna nel suo percorso in ospedale. Nelle scorse ore, l'attrice e portavoce dei diritti LGBTQ+ Rosie O'Donnell, sul suo profilo Instagram, ha risposto ai commenti di alcuni fan sulle condizioni di salute di Madonna: "Si sta riprendendo a casa, è molto forte".

Le preoccupazioni sullo stato di salute di Madonan e l'arrivo dei figli a New York

Dopo le dichiarazioni dello scorso 28 giugno del suo manager Guy Oseary, non c'erano stati aggiornamenti sulle condizioni di salute di Madonna. La cantante, vittima di una grave infezione batterica, che l'avrebbe costretta anche in terapia intensiva alcuni giorni, era stata raggiunta dopo alcuni giorni dai figli David Band e Rocco Ritchie. Già presente all'ospedale di New York, dov'era stata ricoverata, invece Lourdes Ciccone, la figlia nata dalla relazione con Carlos Leon. In quei giorni, un parente della cantante aveva sottolineato le condizioni critiche della donna, che aveva costretto i familiari a riunirsi: "Negli ultimi due giorni, nessuno sapeva davvero in che direzione sarebbe andata a finire, e la sua famiglia si stava preparando al peggio. Ecco perché è stato tenuto segreto fin da sabato. Tutti credevano che avremmo potuto perderla e questa è stata la realtà della situazione".

L'attrice Rosie O'Donnell commenta le condizioni di salute della cantante

Sono passati alcuni giorni da allora e l'alone di negatività che circolava sulle condizioni della cantante sembra essersi schiarito. Rimangono i dubbi sul proseguimento del suo The Celebration Tour per i 40 anni della cantante, irrimediabilmente fermato dalle condizioni di salute della cantante, che sarebbe dovuta partire il prossimo 15 luglio e che avrebbe visto l'arrivo della cantante in Italia il prossimo 23 e 25 novembre al Forum D'Assago. Gli aggiornamenti però dell'attrice e portavoce dei diritti LGBTQ+ Rosie O'Donnell, sul suo profilo Instagram, fanno ben sperare. La donna, da tempo amica a Madonna, ha pubblicato nelle scorse ore una foto su Instagram che la ritrae con lei, entrambe protagoniste del film A League of Their Own del 1992. Alla richiesta dei fan nei commenti sulle condizioni di salute della cantante di Like a Virgin, la donna ha risposto: "Si sta riprendendo a casa, è molto forte".