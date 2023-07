“Madonna si è spinta troppo oltre”, la cantante avrebbe esagerato con le prove del tour People scrive che, secondo alcune fonti, Madonna avrebbe spinto troppo con le prove del tour, affaticando il corpo.

A cura di Redazione Music

Madonna (Frazer Harrison/Getty Images)

Che Madonna stesse mettendo a dura prova se stessa per le prove del suo Celebration Tour che avrebbe dovuto prendere il via il prossimo 15 luglio da Vancouver lo hanno scritto un po' tutti. La cantante, che qualche giorno fa è stata ricoverata in terapia intensiva per una grave infezione batterica, stava provando da mesi, sei giorni su sette, secondo chi lavorava con lei. Un impegno importante per portare nel mondo quello che avrebbe anche potuto essere il suo ultimo tour mondiale, visto quanta fatica costa portare avanti uno show come lo immagina la più grande popstar mondiale.

People ha riportato alcune fonti che hanno parlato di come la cantante stesse ignorando alcuni sintomi di una possibile malattia proprio per non fermare le prove. nei giorni scorsi al Daily Mail c'è chi ha detto che erano mesi che la cantante lottava contro pochi decimi ma costanti di febbre, possibile sintomo di un'infezione. Una fonte musicale della rivista americana, invece, ha detto: "(Madonna) ha ignorato alcuni sintomi della malattia per un bel po' perché pensava che sarebbero andati via. Ma non voleva sottrarre tempo alle prove. Non stava molto bene e da un po' non si sentiva al 100% in previsione del suo tour. Nonostante ciò è inarrestabile nella sua ricerca di essere la migliore, di stupire i suoi fan e di fare ciò che altri prima di lei non hanno fatto"

Un'altra fonte ha spiegato che la cantante "è stata impegnata per tantissimo tempo, senza prendersi troppa cura di sé. Ha continuato a spingersi oltre il limite". Lei stessa si diceva eccitata all'idea di provare quante più canzoni possibili per poter dare ai suoi fan lo spettacolo che stanno aspettando. Per adesso, però, il tour è rimandato, stando alle parole del manager Guy Oseary che aveva dato l'annuncio del ricovero della cantante a causa dell'infezione batterica: "In questo momento dovremo sospendere tutti gli impegni, incluso il tour" aveva scritto.

Oggi la cantante dovrebbe essere a casa, cercando di riprendersi, nei giorni scorsi sono state pubblicate le foto di alcuni dei figli tornati di corsa a New York, dove la cantante era stata trovata priva di sensi: pare che le sue condizioni a un certo punto fossero critiche. Dopo il post del manager, però, non vi è stata alcuna altra comunicazione ufficiale, anche se pare che il tour potrebbe almeno essere ridotto.