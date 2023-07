Madonna a passeggio a New York dopo il ricovero, la pop star avrebbe anche fatto testamento Madonna è stata avvistata per le strade di New York. Abbigliamento casual, cappello e occhiali da sole, così la pop star passeggia a Manhattan insieme ad una amica, mostrando di essersi ripresa dopo il ricovero dello scorso 24 giugno.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo l'infezione batterica che l'ha colpita lo scorso 24 giugno, a seguito della quale è stata ricoverata in terapia intensiva, Madonna è stata vista passeggiare per le strade di New York. A riportarlo è il magazine americano OK!, ma ad incontrare la pop star è stata la podcaster Lauren Conlin, che ha pubblicato alcune immagini su TikTok dove si vede la cantante aggirarsi tra le strade newyorkesi in abbigliamento decisamente casual.

Le immagini della passeggiata a Manhattan

Un avvistamento che fa decisamente tirare un sospiro di sollievo ai fan della cantante che, quindi, appena si sarà completamente ripresa, potrà iniziare con le date del suo "Celebration Tour" che la vedrà esibirsi in 43 spettacoli in giro per il mondo, di cui tredici in Europa. La cantante, a seguito dell'infezione che l'ha colpita a fine giugno, ha dovuto far slittare l'inizio dei suoi concerti, ma stando alle foto pubblicate sul magazine OK!, tratte da un video pubblicato da Lauren Conlin sui social, sembra che Madonna stia bene e che si sia ripresa, e abbia deciso di passeggiare per le vie di Manhattan con un'amica.

Il presunto testamento di Madonna

La cantante è stata trovata priva di sensi, lo scorso 24 giugno, da un suo assistente ed è stata immediatamente ricoverata, non prima di rianimarla con una iniezione di naloxone, un farmaco che viene utilizzato anche in casi di overdose. A seguito di questa notizia, infatti, sono poi nati alcuni dubbi in merito alla natura del malore della pop star che, invece, sarebbe stata vittima di una forte infezione batterica, scoppiata in un periodo particolarmente stressante per la pop star, impegnata nelle estenuanti prove del tour. Una notte in terapia intensiva, dove è stata anche intubata, è bastata insieme a qualche altro giorno di degenza, per far riprendere Madonna che, però, stando ad alcune indiscrezioni della stampa americana, pare abbia anche già fatto testamento, spaventata da questo spiacevole episodio.