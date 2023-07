Madonna ringrazia i fan per il supporto dopo il ricovero, la foto pubblicata su Instagram Madonna è tornata a mostrarsi sui social dopo il ricovero di qualche settimana fa a seguito di una brutta infezione batterica. La cantante ha pubblicato uno scatto con cui ha voluto ringraziare i suoi fan per il supporto dimostratole in questi giorni di difficoltà.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo il ricovero improvviso che ha fatto saltare le prime date del suo tour mondiale, Madonna continua a rimettersi in sesto e ringrazia i suoi fan per il supporto che le hanno dimostrato in questi giorni in cui è tornata a casa. La cantante ha pubblicato un post in cui si mostra abbracciata ad un immenso mazzo di rose, con aria sognante e scrive un pensiero rivolto a coloro che hanno voluto sostenerla in questo momento particolarmente difficile.

Il ringraziamento di Madonna ai fan

"Una singola rosa può essere il mio giardino. Un solo amico il mio mondo. Grazie" scrive Madonna accanto alla foto pubblicata su Instagram, sottolineando come la presenza di persone che hanno dimostrato di volerle stare accanto, anche con piccoli gesti, in questi giorni di grande tensione, sia stata fondamentale e anche decisiva per risollevare il suo stato d'animo, dopo lo stop provocato forzatamente dall'infezione batterica da cui è stata colpita. Molti i commenti al post in cui anche personaggi noti, spicca infatti il nome di Asia Argento, si dicono felici di vederla e di constatare che pian piano si sta riprendendo.

Le condizioni di salute di Madonna e il testamento

La cantante si è trovata a dover affrontare una forte infezione batterica, per la quale è finita in terapia intensiva, dove è rimasta un giorno, per poi essere dichiarata fuori pericolo dai medici. Tra le cause di questo malessere pare ci sia lo stress di queste settimane intense di prove per il tour, che avrebbero minato la resistenza della pop star che, quindi, ha avuto un crollo anche fisico sotto il peso della tensione. A causa di questo stop improvviso alcune date del tour sono saltate e, al momento, non è chiaro quando verranno recuperate. Intanto, dopo lo spavento procuratole da questo malessere, Madonna ha deciso anche di scrivere il suo testamento, seriamente, affinché qualora dovessero esserci episodi spiacevoli, nulla sia lasciato al caso.