Madonna, le condizioni migliorano ma c’è già il testamento: “Non vuole fare come Michael Jackson” La pop star mondiale ha il caso di Michael Jackson come esempio: per questo, ha lasciato un testamento con regole molto rigide.

Madonna sta meglio, però ha già pronto il testamento. La notizia, data dal tabloid britannico The Sun, sta seminando il panico tra i supporter di Madonna Louise Veronica Ciccone. Solo due giorni fa, la pop star mondiale aveva dichiarato di essere sulla via della guarigione e pronta a tornare più forte di prima. Il suo ricovero d'urgenza alla fine di giugno a causa di un'infezione batterica sembra aver spinto Madonna a prendere in mano la sua successione per evitare eventuali complicazioni in futuro. La sua salute precaria ha causato preoccupazione per la sua famiglia, che ha temuto il peggio, come riportato dal suo manager.

Un incidente che ha ricordato quello di Michael Jackson

Madonna era esausta dopo sessioni di prove di 12 ore al giorno per il suo prossimo tour, mettendo a dura prova il suo corpo a 64 anni. Questo incidente ha ricordato quello di Michael Jackson, morto a soli 50 anni, proprio mentre stava preparando un tour molto impegnativo. Questo deve aver indotto Madonna a rilasciare regole rigide sul suo testamento. Secondo quanto riportato da The Sun, avrebbe espressamente vietato la vendita di gadget economici che potrebbero compromettere la sua immagine. Si sarebbe anche opposta all'uso di ologrammi per futuri spettacoli post mortem. "Ha passato tutta la sua vita a dirigere le fila e a rimanere al passo con la cultura pop, non permetterà che tutto quel duro lavoro venga rovinato", ha dichiarato una fonte anonima vicina a Madonna al tabloid britannico.

La saggezza di Madonna

Madonna ha deciso di anticipare il proprio testamento dopo quello che è successo. Una scelta che dimostra la sua determinazione nel proteggere il suo patrimonio e l'eredità artistica che ha costruito nel corso degli anni. La speranza, adesso, è che possa ritornare al più presto in attività.