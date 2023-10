Madonna ricorda il ricovero e si commuove: “Potevo morire, è un miracolo che sia qui” Madonna ha parlato del suo ricovero ospedaliero dello scorso giugno sul palco del Sportpaleis di Anversa, durante il Celebration Tour: “Il fatto che sia qui a raccontarvelo è un ca**o di miracolo”.

A cura di Vincenzo Nasto

Madonna, Foto LaPresse

Lo scorso 28 giugno, i portali americani Page Six e Variety riportavano la notizia del ricovero ospedaliero di Madonna, 64 anni, dopo esser stata trovata priva di sensi nella sua casa di New York e che, una volta trasportata in ospedale, è stata intubata per almeno una notte. Come annunciato dal suo manager Guy Oseary, il 24 giugno scorso, a causa di una grave infezione batterica, la cantante era stata ricoverata in terapia intensiva, con l'arrivo dei figli a New York nelle ore successive. Il Celebration tour sarebbe stato sospeso per permettere alla cantante di recuperare energie fisiche e mentali. Tutto il programma di convalescenza, raccontato anche attraverso alcune immagini postate sui social dalla cantante, potrebbe essere riassunto nel messaggio espresso sul palco nelle scorse ore, nella prima data del suo Celebration tour ad Anversa, in Belgio.

Madonna sul palco: "È un miracolo che io sia qui"

La cantante infatti, ha condiviso, piangendo, con i fan accorsi allo Sportpaleis un ricordo di quei giorni: "Meno di quattro mesi fa mi trovavo in un letto d’ospedale: ero priva di sensi e la gente pensava che avrei potuto non farcela. Il fatto che sia qui a raccontarvelo è un cazzo di miracolo. Mia madre, che Dio la benedica, deve aver vegliato su di me. Mi ha detto che non era ancora arrivato il mio momento". Come riportato da Page Six, nelle ore successive al ricovero in terapia intensiva, i figli David Banda e Rocco Ritchie erano arrivati a New York, mentre la figlia, Lourdes Ciccone, sarebbe stata l'unica ad aver accompagnato la donna nel suo percorso ospedaliero. In quei giorni, un parente della cantante avrebbe affidato al Daily Mail, le sue preoccupazioni nelle ore successive al ricovero: "Negli ultimi due giorni, nessuno sapeva davvero in che direzione sarebbe andata a finire, e la sua famiglia si stava preparando al peggio. Ecco perché è stato tenuto segreto fin da sabato. Tutti credevano che avremmo potuto perderla e questa è stata la realtà della situazione".

Il rapporto con la madre e la ripresa del tour

Sul palco di Anversa, Madonna ha anche parlato della sua infanzia e del rapporto con sua madre, risalito alla mente proprio in quelle ore durante il ricovero: "All'improvviso ho provato compassione per mia madre, non per il fatto che sia morta, ma per quanto sola deve essersi sentita mentre era in ospedale, sapendo che non sarebbe sopravvissuta. A me è stata data un'altra possibilità, quindi ne sono molto grata. Devo dirvi che in questo momento non mi sento molto bene, ma non posso lamentarmi, perché sono viva. Grazie a Dio per i miei figli e per tutto il vostro amore e sostegno". Come ha più volte raccontato durante la sua carriera, la madre di Madonna è scomparsa quando la cantante aveva solo cinque anni, vittima dell'aggravarsi delle condizioni di salute per un cancro al seno. Nel frattempo, la cantante ha dato il via, con tre mesi di ritardo sulla scaletta delineata, al Celebration tour: invece del 15 giugno a Vancouver, il viaggio di Madonna è partito lo scorso 14 ottobre con quattro spettacoli a Londra, alla 02 Arena.