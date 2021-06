Madame è finita al centro di un'accesa polemica social per un tweet pubblicato ieri, in cui ha lamentato l'atteggiamento di una persona che, pur non essendo un fan, le ha chiesto una foto insieme: "Se non hai ascoltato il disco o se non hai preso il cd o il biglietto o se non sai di che parlo, se non hai fatto NULLA per me non farmi alzare mentre mangio per una foto. Perché io sono Madame 24 h solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta 19 yo". La giovanissima cantante che a Sanremo 2021 si è fatta notare con il brano Voce, è stata travolta dalle critiche e ha voluto spiegarsi meglio su Instagram Stories:

Questa mattina è partita una polemica in seguito ad un mio tweet dove avevo pochi caratteri a disposizione e tanta rabbia da sfogare. È stato un errore mio, dovrei essere meno impulsiva. Se una polemica parte dalle mie parole è chiaro che sia in gran parte colpa mia. Voglio chiarirmi, soprattutto con il mio pubblico cui devo tantissimo.

Il rapporto con i fan e il rispetto

Madame ha quindi parlato del suo rapporto con i fan e del rispetto, spiegando di essere stata interrotta mentre mangiava con i suoi famigliari al ristorante e chiarendo di non pretendere che tutti i suoi sostenitori conoscano le sue canzoni al completo: "Il rapporto fan-artista è sacro e personale. Può esserci una persona che è rimasta colpita da una parola che ho usato e una che conosce tutta la mia discografia a memoria. Sono due rapporti diversi. Io penso che un mio fan con cui ho un rapporto non mi interromperebbe mentre mangio con la mia famiglia, con mio padre, mia madre, mio fratello e mia nipote per chiedermi una foto, io penso e sono sicura che aspetterebbe che io finisca di cenare. In quel momento è evidente che non stia lavorando e non sia Madame, ma sono figlia di mia madre, sorella di mio fratello, figlia di mio padre e zia di mia nipote. Non sei un fan se non ascolti la mia musica perché un fan ci tiene a dirmi cosa l’ha colpito della mia musica o se ha comprato un biglietto del concerto". Quindi, ha spiegato meglio cos'è successo:

Un non fan, ironia della sorte, ci tiene a dirmi che non mi segue ed è quello che è successo l’altra sera. Mi ha detto: ‘Io non ti seguo, non so cosa fai, non mi piace il tuo genere, però ti ho vista a Sanremo, possiamo farci una foto?'.

Madame risponde agli influencer che l'hanno criticata

La cantante veneta ha poi specificato di aver comunque acconsentito alla richiesta: "La foto l’ho fatta, perché mi reputo una persona educata e rispettosa e se tu mi chiedi una foto io mi alzo, sorrido e faccio la foto con te, chiunque tu sia: fan, non fan, hater, non hater… Continuerò a farlo. Quello che sto dicendo è un piccolo appello per ricordare alle persone che se non mi segui abbi almeno il rispetto per me, sono sicura al 100% che un mio fan avrebbe aspettato che io finissi di cenare con la mia famiglia, prima di chiedermi una foto". Francesca Calearo, questo il vero nome dell'artista, ha quindi lanciato un frecciatina contro alcune webstar che l'hanno criticata, contribuendo così alla bufera contro di lei, esprimendo poi la sua gratitudine per coloro che invece le hanno espresso solidarietà: