Madame è una delle giovani artiste più apprezzata del panorama Pop italiano: giovanissima, da qualche anno unisce urban, hip hop, pop e cantautorato creando una stile unico – anche grazie alla sua voce – che è riuscito a portarla a essere riconoscibile anche da un pubblico più ampio. Merito, ovviamente, anche della partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo dove la cantautrice si è presentata con "Voce", canzone che ha sfondato anche gli argini del suo solito pubblico, facendone una delle scommesse della musica italiana dei prossimi anni. Nei giorni scorsi la cantante è stata tra le studentesse che si sono cimentate nella Maturità, ma l'artista è finita in cima alle discussioni social per un tweet che riguardava il rapporto coi fan.

Madame, infatti, ha scritto – parlando evidentemente di qualcuno che l'aveva interrotta mentre mangiava chiedendole una foto -: "Se non hai ascoltato il disco o se non hai preso il cd o il biglietto o se non sai di che parlo, se non hai fatto NULLA x me non farmi alzare mentre mangio per una foto. Perché io sono Madame 24 h solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta 19 yo". Evidentemente c'era statə qualcunə che l'aveva disturbata mentre faceva altro portando la cantante a questo tweet. La casistica sul rapporto tra artisti – e personaggi famosi, in generale – e fan è molto lunga, perché le aspettative da entrambi i lati non sempre coincidono. Capita, per esempio, che i fan vedano il personaggio noto come qualcunə che debba essere sempre disponibile, anche a scapito di momenti privati e mal sopportano l'indisponibilità a farsi foto e a rilasciare autografi. L'idea che vista che la popolarità è dovuta anche al pubblico, questo debba essere sempre accontentato, è comune e porta anche a scontri tra artista e fan.

Non sappiamo con precisione cosa sia successo, ma questo tweet ha riportato alla luce proprio le diverse posizioni. Non è mancato chi ha accusato la cantautrice di essere stata troppo scontrosa, ma il punto principale, di chi ha contestato il tweet è il riferimento di Madame alla conoscenza profonda della sua opera per la richiesta di una gratificazione, che fosse autografo o selfie. C'è chi scrive, ad esempio: "premettendo che fermarti mentre stai mangiando è sbagliato a prescindere, chiunque ha il diritto di chiederti una foto, non è che solo se sono in prima fila ad ogni tuo concerto allora sono degna di avere una foto con madame e dai francesca" o "Anche meno, la gente potrebbe chiederti una foto perchè ti ha visto a Sanremo, dovresti essere felice e grata che si ricordino di te anche se non hanno sentito le altre tue canzoni".

Ma è evidente dal tweet della cantautrice che il riferimento è al fastidio di essere interrotta mentre mangiava, probabilmente un ritaglio di vita privata, un momento da tenersi per stare sola o con le persone care. E tanti fan la difendono: "La troppa confidenza o maleducazione di alcuni fan non fanno che allontanare l'artista, che (a un certo punto giustamente) cercherà il distacco, e si tutelerà ovunque con bodyguard, anche per timore. Non si può concedere tutto! La prepotenza verte facilmente in atti violenti" o "Amore mio non ti curar di loro, se sono stati così maleducati, non meritano neanche un chiarimento. Un buon fan è colui che rispetta l'Artista, non chi pensa che tutto gli sia dovuto".