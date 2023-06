Love Mi 2023: scaletta, orari e come seguire il concerto di Fedez a Milano in diretta tv Questa sera torna Love Mi, il concerto organizzato da Fedez che vedrà sul palco artisti come Francesca Michielin, Tananai, Rondodasosa, Lazza, Annalisa e tanti altri.

A cura di Redazione Music

Stasera 27 giugno, torna per il secondo anno consecutivo il concerto evento Love Mi completamente gratuito, ideato da Fedez, organizzato da DOOM ENTERTAINMENT e prodotto da Vivo Concerti. Il live si terrà, come già successo l'anno scorso, in diretta da Piazza Duomo a Milano, appunto, dove alcuni tra gli artisti più noti del panorama – da Lauro a Michielin, passando per Tananai, Tedua, Annalisa e Angelina Mango – si esibiranno per questo evento che andrà in diretta su Italia 1 a partire alle 19, servirà anche a raccogliere fondi per l’Associazione Andrea Tudisco OdV che, da 26 anni, opera con l’obiettivo di garantire il diritto alla salute dei bambini.

"Cerco di immaginare dei progetti che vadano verso qualcosa di pragmatico e concreto dove si possano vedere risultati nell’arco di un tempo non infinito – disse Fedez a Fanpage.it -. L’anno scorso abbiamo raccolto diverse centinaia di migliaia di euro per contribuire alla costruzione di questo nuovo centro e ho cercato un progetto simile e pedissequo a questo e abbiamo deciso di dare una mano. Ho ritenuto fosse il caso dare mano alla realtà dell’Associazione Andrea Tudisco OdV.

La scaletta e i cantanti al Love Mi in piazza Duomo

Si spazia tra i generi, ovviamente, come avvenne lo scorso anno, pescando tra artisti già noti a giovanissimi, quelli più mainstream ad altri più di nicchia. Benché non sia ancora chiara la scaletta, probabilmente tutti gli artisti uniranno i loro ultimi successi ad alcune canzoni che hanno segnato le proprie carriere. A salire sul palco saranno, quindi, artisti e artiste come Achille Lauro, Andrea Damante, Angelina Mango, ANNA, Annalisa, Articolo 31/J-Ax, AVA, Bresh, Caneda, Capo Plaza, Clara, Francesca Michielin, Fred De Palma, gIANMARIA, Il Pagante, La Sad, Lazza, Luigi Strangis, Mara Sattei, Massimo Pericolo, Matteo Paolillo, MILES, Rondodasosa, Seryo, Speranza, Tananai, Tedua, Tony Effe e VillaBanks (questo non è l'ordine di uscita), a cui si aggiungerà anche qualche sorpresa, come specificato anche dalla nota stampa dell'organizzazione.

Come partecipare al Love Mi a Milano 2023

Il concerto comincerà alle 18, assieme alla diretta su Mediaset Infinity, con al conduzione di Gabriele Vagnato, mentre la diretta su Italia 1 partirà dalle 19, con la conduzione di Mariasole Pollio e Max Angioni e la regia di Roberto Cenci, Per chi sarà in piazza, invece, ci sono alcune regole da seguire: "In Piazza Duomo potranno accedere un numero contingentato di persone a partire dalle 10 – come si legge nella nota dell'organizzazione. È inoltre prevista l’installazione di un maxischermo davanti al monumento di Vittorio Emanuele II per permettere a tutti i presenti di godersi al meglio lo spettacolo. L’area riservata ai disabili sarà sul sagrato del Duomo, il punto di accesso dedicato sarà da Via Carlo Maria Martini.

Per quanto riguarda i trasporti, invece, "le fermate ‘Duomo' della linea Rossa e della linea Gialla saranno chiuse dalle ore 11.30. Sarà possibile raggiungere il concerto dalle fermate limitrofe: San Babila, Montenapoleone, Missori, Cordusio. Le linee M1 e M3 saranno potenziate, la prima dalle 20, la seconda dalle 20.30 e chiuderanno più tardi per consentire il rientro al pubblico presente in Piazza".