L’euforia di Aka7even dopo gli Ema: “Io Best Italian Act, Maneskin Best rock, dall’Italia è tutto” Aka7even si è aggiudicato il Best Italian Actmagli ultimi Mtv Ema 2021. Il cantante ha fatto i complimenti anche ai Maneskin esprimendo l’orgoglio italiano.

Aka7even è giustamente euforico dopo la vittoria come Best Italian Act agli ultimi Mtv Ema 2021 che lo hanno incoronato come l'italiano più votato dai fan. L'ex vincitore di Amici, infatti, ha battuto i Maneskin, Madame, Rkomi e Caparezza, volando a Budapest e portandosi a casa il premio. Subito dopo la vittoria Luca Marzano, vero nome del cantante, ha prima espresso felicità per la sua vittoria e poi ha allargato il discorso anche alla vittoria dei Maneskin come Best Rock, primi artisti italiani a riuscire nell'impresa di portarsi a casa un premio internazionale (battendo, tra gli altri, band come Foo Fighters, Coldplay e Killers).

L'orgoglio italiano di Aka7even

Su Twitter, infatti, Aka7even ha espresso l'orgoglio italiano derivato dalle vittorie sue e della bad formata da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan: "Io come best Italian Act, Maneskin come best rock. Dall’Italia è tutto" ha scritto il cantante, che su Instagram aveva scritto di non riuscire ancora a crederci, prima di ringraziare i suoi fan che lo avevano portato lì: "Ancora non riesco a crederci. È stato un anno incredibile, che continua a stupirmi e a portarmi in luoghi sempre nuovi e inaspettati, fino ad arrivare a uno dei più grandi eventi della musica internazionale. E tutto è stato possibile grazie a voi, grazie al vostro supporto. Questa vittoria è nostra, vi prometto che cercherò di far arrivare la mia musica sempre più lontano. Abbiamo appena iniziato!".

La foto di Aka7even con Drew McIntyre

Nelle storie su Instagram, poi, il cantante, che da qualche settimana ha pubblicato il suo ultimo singolo "6PM" che riprende il percorso cominciato dopo la finale di Amici e il successo dei singoli "Loca" – uno dei tormentoni dell'estate appena trascorsa – e di "Mi manchi", ha postato una serie di storie in cui si vede come si gode la serata di Budapest, ospite degli Mtv Ema. Prima la foto con il suo gruppo, poi con il wrestler scozzese Drew McIntyre – che ha premiato i Maneskin – e le immagini dell'esibizione proprio della band italiana subito dopo la vittoria.