Il significato e il testo di 6 PM, la ballad romantica di Aka7even con Cecilia Cantarano A pochi giorni dal suo esordio letterario con la sua biografia “7 vite”, Aka7even ha pubblicato il video ufficiale del suo ultimo singolo “6 PM” su YouTube. Il cortometraggio vede anche la partecipazione di Cecilia Cantarano, la creator di TikTok romana, che nel video appare come l’ex partner del cantante, in una rincorsa notturna in città.

A cura di Vincenzo Nasto

Le luci della notte che si inseguono, le lancette dell'orologio che si muovono incessantemente e il sorriso di Cecilia Cantarano, creator di TikTok romana tra le più seguite in Italia, ad attenderlo a una festa: il mood del video ufficiale del nuovo singolo di Aka7even "6 PM" ruota attorno al concetto nostalgico di rincorsa romantica. Nel cortometraggio, che va a ridefinire l'immaginario del nuovo singolo pubblicato dall'artista campano, la notte in città prende il sopravvento, con la melodia della ballad che accompagna le immagini del cantante dapprima annoiato con gli amici, per poi rincorrere l'amore perduto. Prima un taxi, poi in moto, con la felicità di coppie che appaiono intorno, Aka7even raggiunge la festa dove incontra finalmente Cecilia Cantarano. Lo sguardo tra i due racconta la fine amara di un rapporto, che si trasforma anche in un sorriso deciso, perché il passato è teatro di ricordi felici. Nel frattempo, si avvicina il 23 novembre, la data d'uscita del primo libro del cantante ex Amici: si intitola "7 vite" e racconterà gli episodi anche traumatici della sua vita, come la caduta in coma all'età di sette anni.

Presente nel video la creator di TikTok Cecilia Cantarano

Per uno dei pezzi più convincenti della discografia di Aka7even, il cantante ha deciso di puntare tutto sul video ufficiale del brano "6 PM". Non solo coinvolgendo il team Think Cattleya e la direzione di Luther Blissett, ma includendo nella produzione anche la creator di TikTok romana Cecilia Cantarano, tra le più seguite del team Italia con oltre tre milioni di followers. La ragazza interpreta nel video la stella cometa inseguita da Aka7even in tutto il video, una femme fatale che durante una festa è distratta dal pensiero dell'arrivo del cantante. L'abbraccio finale suggella il racconto, che lascia tutto il contesto libero a più interpretazioni, ma che registra una prova attoriale di buon livello. Ci si sarebbe potuti attendere anche una prova canora nel brano, dato che Cecilia Cantarano ha provato anche negli scorsi mesi a entrare nel mondo della musica, nel 2019 con "Sagapò" e nel 2020 con il rapper Ludwig in "Adesso mi diverto".

Il significato di 6 PM

In attesa del prossimo 23 novembre, con il suo esordio letterario "7 vite", romanzo edito da Mondadori, Aka7even ha pubblicato nelle ultime ore il video ufficiale di "6 PM". Il brano è una ballad malinconica in crescendo, che racconta il periodo post separazione tra due giovani ragazzi, interpretati nel video dallo stesso cantante e dalla creator romana Cecilia Cantarano. I due, separati da alcuni chilometri, riempiono l'atmosfera notturna della città con la loro rincorsa, con Aka7even dapprima annoiato con amici in un club, che scappa via alla ricerca della sua ex partner. Un viaggio che lo trascina prima in un taxi, costantemente alla ricerca del contatto telefonico con Cantarano, per poi rimanere imbottigliato nel traffico e fuggire via su uno scooter: "Lo sai che dentro il traffico alle 6, a volte ti penso tra la radio e il vento. Sarebbe molto più bello se mentre guidi ti guardo un po‘". La parte finale del brano è l'arrivo di Aka7even alla festa, mentre con uno sguardo complice osserva la sua vecchia fiamma, per poi essere trasportati in un universo senza tempo e spazio, in cui il loro abbraccio suggella i ricordi che li legano, lasciando pensare che due persone come loro non potranno mai perdersi.

Il testo di 6 PM

Ci siamo illusi di girare il tempo

Ma siamo stati un giro d’orologio

E se ti penso un po’ ci sto male o non ci sto

Se mette pioggia aprirò l’ombrello

Formavi scuse per parlare sotto il freddo

E hai rotto il ghiaccio che adesso è sciolto

Ci siamo stati per un po’

Dati solo un po’

O forse no

Il bagno nel mare di notte io lo so

Era da pazzi lo ammetto

Di quella notte insieme ho solo il tuo pandoro adesso

Lo sai che dentro il traffico alle 6

A volte ti penso tra la radio e il vento

Sarebbe molto più bello

Se mentre guidi ti guardo un po’

È come un’altra estate che è finita già

Ma belle le cose che durano poco

I tuoi occhi li conserverò

In mezzo alle cose che durano poco

È definito come se

È stato tutto normale ma chiama me

Se un giorno ti va di parlare

Crollerà tutto in un “come stai?”

Come birilli dopo uno strike

E non sappiamo dove andare se ti va

Il mare di notte bagnarci solo un po’

Magari sarebbe diverso

Potevamo tutto insieme

E invece guarda adesso

Lo sai che dentro il traffico alle 6

A volte ti penso tra la radio e il vento

Sarebbe molto più bello

Se mentre guidi ti guardo un po’

È come un’altra estate che è già finita

Ma belle le cose che durano poco

I tuoi occhi li conserverò

In mezzo alle cose che durano poco

Come le cose che durano poco

In mezzo alle cose che durano poco

Lo sai che dentro il traffico alle 6

A volte ti penso tra la radio e il vento

Sarebbe molto più bello

Se mentre guidi ti guardo un po’

È come un’altra estate che è già finita

Ma belle le cose che durano poco

I tuoi occhi li conserverò

Come le cose che durano poco