LDA come suo padre Gigi D’Alessio: arriva la svolta latin con “Lo Que Mas Nos Duele” Dopo il disco di platino con “Quello che fa male”, LDA ha deciso di pubblicare una versione latin del brano: si intitola “Lo Que Mas Nos Duele”

A cura di Vincenzo Nasto

LDA 2022, post Instagram @lucadalessio_real

Dopo esser stato uno dei protagonisti principali dell'edizione 21 di Amici di Maria De Filippi, LDA, nome d'arte di Luca D'Alessio, ha deciso di raccogliere l'eredità spagnola del padre Gigi D'Alessio, trasformando il suo tormentone più famoso. Si tratta di "Quello che fa male", primo singolo estratto dalla trasmissione, un successo incredibile certificato anche dal disco di platino più veloce nella storia di Amici, battendo ciò che era stato un successo generazionale, ovvero "Malibù" di Sangiovanni, scritto da Alessandro La Cava. L'annuncio è di poche ore fa su Instagram, con una foto che lo ritrae davanti a un libro nero: sulla copertina il titolo del singolo remixato. Si chiamerà infatti "Lo Que Mas Nos Duele", in uscita il prossimo 29 luglio.

Il successo di Quello che fa male e la svolta latin

La figura di LDA all'interno dell'ultima edizione di Amici è stata un faro, un catalizzatore di attenzione sin dai primi mesi, complice anche il successo del primo singolo estratto dall'avventura televisiva. La ballad "Quello che fa male" infatti, aveva collezionato oltre 70mila copie vendute in poche settimane, rientrando anche nella top 50 di Spotify Italia. In soli quattro mesi il brano aveva raggiunto anche la certificazione di platino, superando il record conseguito nell'edizione precedente da Sangiovanni con la sua "Malibù". L'artista vicentino aveva impiegato sette mesi per la certificazione, mentre solo quattro per il cantante napoletano, che nel frattempo ha visto arrivare il singolo su Spotify a oltre 23 milioni di stream. Dopo la pubblicazione di "Bandana", poche settimane prima dell'uscita dalla trasmissione, nessuno si aspettava la svolta latin di LDA, che ha deciso di remixare il suo successo più famoso e di tradurlo in spagnolo.

LDA come suo padre Gigi D'Alessio

È possibile ascoltare 30 secondi del nuovo brano su TikTok, dove nelle scorse ore il giovane cantante napoletano ha condiviso una coreografia della canzone. Nella descrizione, LDA scrive: "Luca ma perché non fai Quello che fa male in spagnolo? Ok". La melodia del brano sembra velocizzata, diventando una bachata tutta da ballare, e anche per questo, per la sponsorizzazione del singolo è stata scelta TikTok come piattaforma. Nel frattempo, LDA sembra seguire le orme del padre Gigi D'Alessio, uno dei migliori interpreti italiani in lingua spagnola della propria musica: un successo dietro l'altro come con "Como suena el corazon", ma anche "Mi vida" e "Junto a Ella". Un percorso che LDA ha deciso di intraprendere dal prossimo 29 luglio con "Lo Que Mas Nos Duele".