Lazza è il terzo artista italiano a esibirsi sul palco principale dello Sziget Festival Lazza è stato uno dei protagonisti dell’edizione 2023 dello Sziget Festival, esibendosi lo scorso 14 agosto sul palco principale. Tra gli italiani anche Vinicio Capossela, Mezzosangue e gli Stain the Canvas.

A cura di Vincenzo Nasto

Lazza 2023, foto di Instagram Account @szigetofficial

Lo Sziget Festival, tra gli eventi musicali più riconosciuti nel panorama europeo, anche quest'anno è arrivato a Budapest, sull'isola di Óbuda, dal 10 al 15 agosto. Nella penultima giornata del Festival, a rappresentare la bandiera italiana, è salito sul palco principale Lazza, che si è esibito prima di Macklemore. Lazza è così diventato il terzo artista ad aver raggiunto il palco principale dello Sziget, con i due precedenti che appartenevano a Jovanotti nel 2006 e ai Subsonica nel 2010. Ma non è finita qui: durante quest'edizione del festival, hanno partecipato, tra gli altri, anche Vinicio Capossela sul Global Village, il rapper Mezzosangue sull'Europe Stage e la band metalcore marchigiana dei Stain the canvas, sullo stesso palco.

La scaletta di Lazza allo Sziget Festival 2023

Dopo un tour dei palazzetti in primavera e un calendario estivo che lo ha portato in Italia e in Europa, Lazza è riuscito a salire negli scorsi giorni anche sul palco principale dello Sziget Festival a Budapest. L'autore milanese si è esibito tra le 16 e le 17, con una scaletta che ha visto la presenza di Molotov, Chiagne, Panico, Morto Mai, Piove, s!r!, Uscito di galera, per poi concludere con Cenere e Ferrari Remix che hanno esaltato il pubblico. Il cantante ha occupato il palco principale, prima dell'evento serale, affidato a Macklemore e alla riscoperta delle sue hit degli anni 10 nei 2000.

Lazza sul main stage, come Jovanotti e i Subsonica

L'edizione 2023 dello Sziget Festival ha visto alcuni dei più grandi artisti internazionali esibirsi sul palco principale, tra cui Lazza. L'autore italiano ha calcato lo stesso palco di Lorde e Billie Eilish, ma anche di David Guetta e gli Imagine Dragons. In passato solo Jovanotti nel 2006 e i Subsonica nel 2010 avevano avuto la stessa opportunità. I risultati nel 2023 dell'autore milanese suggeriscono ormai il salto europeo ottenuto grazie al successo di Sirio, che ha stabilito un record FIMI per le settimane di permanenza in vetta alle classifiche degli album più venduti. L'incontro con star europee, ma non solo, potrebbe portare alla stretta di nuove collaborazioni: solo l'anno scorso, essersi ritrovato con James Hype ha portato alla nascita di Ferrari Remix, oltre 64 milioni di stream su Spotify.