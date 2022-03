Il significato e il testo de La Paranza: perché la canzone di Daniele Silvestri non è Il Pulcino Pio Il significato de “La Paranza” di Daniele Silvestri ruota attorno alla cronaca nera del 2006, riferendosi al delitto di Cogne e alla cattura di Provenzano.

A cura di Vincenzo Nasto

Daniele Silvestri e LDA

Nelle ultime ore, la polemica avvenuta durante il daily del talent televisivo Amici tra i giovani concorrenti LDA e Calma, nei confronti del loro insegnante Rudy Zerbi ha fatto storcere il naso a molti. Il confronto sulla scelta di interpretare "La paranza" di Daniele Silvestri, è iniziato dalle critiche rivolte alla canzone da parte dei due artisti, che hanno sottovalutato il suo peso e il suo significato nello specifico. Proprio Zerbi ha tenuto a ricordare quanto "La paranza", a dispetto del tappeto musicale allegro, raccontasse la cronaca nera e l'attualità di quegli anni: dalla mafia al delitto di Cogne. "La paranza" ha rappresentato un importante fenomeno radiofonico nel 2007, un episodio musicale dalla melodia leggera, che si contrapponeva a un racconto triste di quegli anni. Per questo motivo è difficile non riuscire a riconoscere il peso emotivo e semantico differente rispetto al jingle de "Il pulcino pio".

Il significato de La paranza

"La paranza" di Daniele Silvestri è stato uno dei brani più interessanti dal punto di vista discografico del 2007. Presentato come inedito al Festival di Sanremo, condotto da Pippo Baudo e Michelle Hunziker, il singolo otterrà la quarta posizione finale nella classifica generale, piazzandosi dietro di "Ti regalerò una rosa" di Simone Cristicchi, "Nel perdono" di Al Bano e "Schiavo d’amore" di Piero Mazzocchetti. Il ritornello adatto al contesto radiofonico la fece invece diventare uno dei tormentoni di quell'anno, arrivando alla fine del 2007 al secondo posto nella classifica dei pezzi più venduti in Italia. Ma dietro il ritornello dalle tinte ironiche, il brano nascondeva un triste e ironico racconto dell'attualità e della cronaca italiana degli scorsi mesi, richiamando al dualismo della parola "paranza". Da una parte intesa come peschereccio per i pesci piccoli che diventano frittura, dall'altra un termine per inquadrare gruppi di camorra armati, molto giovani, che verranno descritti nella loro natura sociologica dal romanzo di Roberto Saviano del 2016: "La paranza dei bambini". All'interno del testo, chiari riferimenti al delitto di Cogne, con il richiamo anche all'avvocato Carlo Taormina, difensore legale di Annamaria Franzoni. Ma non è finita qui, perché i riferimenti alla latitanza non possono che ricordare l'arresto pochi mesi prima di Bernardo Provenzano, l'allora capo di Cosa Nostra, braccato l'11 aprile 2006 dal capitano Renato Cortese in una masseria del Corleonese.

Il testo de La Paranza

Mi sono innamorato di una stronza

Ci vuole una pazienza

Io però ne son rimasto senza

Era molto meglio pure una credenza

Un fritto di paranza, paranza, paranza

La paranza è una danza

Che ebbe origine sull'isola di Ponza

Dove senza concorrenza

Seppe imporsi a tutta la cittadinanza

È una danza

Ma si pensa

Rappresenti l'abbandono di una stronza

Dal calvario alla partenza

Fino al grido conclusivo di esultanza

Uomini uomini c'è ancora una speranza

Prima che un gesto vi rovini l'esistenza

Prima che un giudice vi chiami per l'udienza

Vi suggerisco un cambio di residenza

E poi ci vuole solo un poco di pazienza

Qualche mese e già nessuno nota più l'assenza

La panacea di tutti i mali è la distanza

E poi ci si consola con la paranza

La paranza è una danza

Che si balla nella latitanza

Con prudenza

E eleganza

E con un lento movimento de panza

La paranza è una danza

Che si balla nella latitanza

Con prudenza

E eleganza

E con un lento movimento de panza

Così da Genova puoi scendere a Cosenza

Come da Brindisi salire su in Brianza

Uno di Cogne andrà a Taormina in prima istanza

Uno di Trapani? Forse in Provenza

No, no, no, non è possibile

Non è raccomandabile

Fare ritorno al luogo originario di partenza

Ci sono regole precise in latitanza

E per resistere c'è la paranza

La paranza è una danza

Che si balla nella latitanza

Con prudenza

E eleganza

E con un lento movimento de panza

Dimmi che mi ami, che mi ami

E quando ti allontani

Per prima cosa mi richiami

In ogni caso è molto meglio se rimani

Se rimandi a domani

Dimmi che ci tieni, che ci tieni

E se non vieni

In ogni caso mi appartieni

E che ti manco più dell'aria che respiri

Più di prima

Più di ieri

Dov'è, dov'è

Tutti si chiedono

Dov'è dov'è

Ma non mi trovano

Lo sai che c'è?

Che sto benissimo

Fintanto che

Sto a piede libero

E poi perché

Ritornare da lei

Quando per lei è sempre stato meglio senza di me

Non riusciranno a prendermi

Io resto qui

La paranza es un baile

Que se baila con la latitanza

Con prudencia y elegancia

Y con un lento movimiento de panza

E se io latito, latito

Mica faccio un illecito

Se non sai dove abito

Se non entro nel merito

Se non vado a discapito

Dei miei stessi consimili

Siamo uomini liberi

Siamo uomini liberi

Stiamo comodi comodi

Sulle stuoie di vimini

Sulle spiagge di Rimini

Sull'atollo di Bimini

Latitiamo da anni

Con i soliti inganni

Ma non latiti tanto quando capiti a pranzo

E se io latito latito

Mica faccio un illecito

Se non sai dove abito

Se non entro nel merito

Se non vado a discapito

Dei miei stessi consimili

Siamo uomini liberi

Siamo uomini liberi

Stiamo comodi comodi

Sulle stuoie di vimini

Sulle spiagge di Rimini

Sull'atollo di Bimini

Latitiamo da anni

Con i soliti inganni

La risposta di Gigi D'Alessio e il tweet di Silvestri dopo la discussione tra Rudy Zerbi e LDA

Rudy Zerbi ha continuato il suo rimprovero nei confronti di LDA e Calma, affermando: "Non sapete neanche di cosa parlate, non sapete da dove nasca una canzone, non sapete chi sia Daniele Silvestri. Siete cascati male. Il discografico di quel pezzo ero io, il contratto per quel pezzo l'ho fatto io. Insieme a lui ho raccontato e promosso quella canzone. LDA se non riesci a cantare una canzone del genere hai sbagliato mestiere". Non una voce isolata, con il padre di LDA, il cantautore napoletano Gigi D'Alessio che nel post Instagram del talent musicale, ha deciso di lasciare un commento d'approvazione delle parole dell'insegnante di canto di Amici: "Bravo Rudy! Condivido tutto quello che hai detto. Devono ancora crescere e imparare tanto. Un anno di Amici non basta". Alla contesa ha contribuito ironicamente anche l'autore del brano, Daniele Silvestri, che su Twitter ha rilanciato: "Comunque pure secondo me è un po' pulcino pio".