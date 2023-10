La scaletta del Red Bull 64 bars a Scampia 2023: orari, cantanti e dove vedere il concerto in streaming Stasera, sabato 7 ottobre 2023, ritorna per la seconda edizione a Scampia, il Red Bull 64 Bars Live, dopo il grande successo dello scorso anno. Tra i protagonisti anche Geolier e Marracash.

A cura di Vincenzo Nasto

Red Bull 64 Bars, foto di Comunicato Stampa

Oggi, sabato 7 ottobre 2023, ritorna a Piazza Ciro Esposito, a Scampia, il Red Bull 64 Bars Live, l'evento musicale che vedrà i protagonisti dell'hip hop italiano esibirsi in una delle location più suggestive di Napoli. Dopo il grande successo dello scorso anno, si attende un pubblico di oltre 10mila persone, 2mila in più rispetto allo scorso anno, con l'organizzazione che ha annunciato il sold-out dei biglietti già lo scorso 19 settembre. Già dalle 17:30 sarà possibile assistere ai dj set di Rue Diego e dj Liltony seguiti nelle ore successive dagli interventi di artisti come Emanuelino e Vettosi, ma anche Nello Taver, Plug, Neves, Yung Snapp e il dj set di Wad. Dalle 21:15 si alterneranno alcuni dei più grandi artisti rap italiani, dal padrone di casa Geolier, alla sorpresa di Marracash annunciata nelle scorse ore, senza dimenticare Lazza, Noyz Narcos, Luché e Rose Villain, con Miles in cabina di regia. Qui la scaletta degli artisti che si esibiranno al Red Bull 64 Bars Live a Scampia.

La scaletta del Red Bull 64 Bars: gli orari degli ospiti a Napoli 2023

Dal pomeriggio di oggi, sabato 7 ottobre, fino ad arrivare alle 21,15, si alterneranno i dj set di LilTony con Rue Diego, ma anche quello di Ceru con Emanuelino e Vettosi. Qui gli orari della scaletta degli ospiti a Napoli.

17:30 – Rue Diego, LilTony DJ Set

18:25 – Emanuelino, Vettosi, Ceru DJ Set

19:25 – Nello Taver, Plug, Neves, Yung Snapp, Wad DJ Set

21:15 – Main act

Le canzoni con cui si potrebbero esibire gli artisti a Scampia

Tra i brani che verranno portati sicuramente sul palco dai protagonisti del main event, ovvero Geolier, Marracash ma anche Lazza, Noyz Narcos, Luché e Rose Villain, ci saranno i Red Bull 64 Bars registrati dagli artisti. Dal più recente Geolier, al terzo in ordine di tempo di Marracash, che nell'ultimo episodio è stato affiancato da thasup, passando poi per Lazza. Il suo secondo freestyle per il 64 Bars è arrivato proprio dopo due mesi dal secondo posto del Festival di Sanremo, accompagnato dal producer inglese 808 Melo. Invece bisogna ritornare a sei e a sette mesi fa per rivedere i freestyle di Noyz Narcos, accompagnato nella produzione da Sine, mentre Rose Villain sarà agevolata sul palco dalla presenza di Miles. Chi invece ha partecipato al contest Red Bull 64 Bars in veste di producer, ma non di rapper, oltre a Miles, è Luché, che ha accompagnato solo il primo episodio di Geolier.

Dove seguire il concerto in diretta streaming sabato 7 ottobre 2023

Come dichiarato dagli organizzatori, sarà possibile seguire il Red Bull 64 Bars Live in streaming, e a seguire on demand, su Red Bull Droppa, il canale YouTube di Red Bull Italia dedicato alla musica urban italiana. La live inizierà dalle 21:15.

I biglietti per il Red Bull 64 bars sono sold out

Come annunciato lo scorso 19 settembre dai canali ufficiali del Red Bull 64 Bars Live, l'evento anche quest'anno chiude con un sold-out. Oltre 10mila biglietti venduti, 2mila in più rispetto alla scorsa edizione. Il prezzo del biglietto per quest'edizione era di 28,75 euro.