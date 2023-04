Il 64 Bars di Lazza e 808Melo: la coppia perfetta per un joint album dopo Jefe e Zonda Lazza, dopo il successo di Sanremo 2023 e Zonda, ritorna con il Red Bull 64 Bars con 808Melo: potrebbe nascere una nuova coppia per un joint album.

A cura di Vincenzo Nasto

Lazza e 808Melo, foto Comunica Stampa

L'avevamo lasciato, a 50 giorni dal Festival di Sanremo 2023 con il secondo posto di Cenere e la pubblicazione di Zonda, il suo nuovo singolo con il producer 808Melo. Dopo 20 giorni, la coppia si ritrova per il Red Bull 64 Bars, il primo con un producer internazionale, e come ci si aspettava, è stato l'ennesimo successo del rapper milanese. I due avevano collaborato anche in Sirio di Lazza, con il britannico che aveva composto Jefe, con la collaborazione di French Montana sulla traccia. Ma se tre indizi non fanno una prova, Lazza e 808Melo hanno comunque dimostrato quanto potenziale ci sia nel loro abbinamento, con il primo che tra i maggiori talenti europei in questo momento, mentre il producer britannico potrebbe trovarsi davanti una delle sfide più interessanti degli ultimi anni. Perché se è vero che Andre Michael Loblack, vero nome di 808Melo, ha prodotto autori del calibro di Pop Smoke, Travis Scott e il meglio della drill europea e statunitense, come Youngboy NBA e Freeze Corleone, l'accoppiata con Lazza potrebbe dare vita a un joint album con una eco internazionale.

Com'è cambiato Lazza nei Red Bull 64 Bars

Già con Zonda, Lazza aveva chiarito un dubbio sulla sua futura direzione musicale: dopo essersi professato un talento molto versatile, aveva colto la palla al balzo con il successo di Cenere al Festival di Sanremo 2023 per aprire un capitolo drill nella sua evoluzione. I risultati? Il brano, primo in tendenza su YouTube, sembra aver mostrato il livello raggiunto dall'artista milanese, che si è lanciato con grande energia nell'episodio rap in Red Bull 64 Bars. Una prova che ha, se ce ne fosse bisogno, mostrato ancora di più le sue abilità nelle punchline e che apre il confronto anche con la sua passata partecipazione. Infatti, allora accompagnato da Drillionaire, Lazza aveva chiuso la sua strofa, lasciando una pietra tombale sui mumble rapper dell'epoca: "Prendi l'anticipo royalty e comprati i Percos, bella figura (Bravo). Io sono tutto l'opposto di questi perché venerdì 17 mi porta fortuna, J".

Un joint album con 808Melo, sulla scia di Italiano e Madreperla

Il tenore di Lazza e la voglia di chiarire a tutti la sua strada da qui in poi, la si può leggere nella strofa finale dell'ultimo Red Bull 64 Bars con 808Melo: "Oggi che ho un platino a settimana, frà la FIMI non riesce ad andare in ferie. Frate per quello che può contare, un po’ mi spiace che guardi male, ma chi entra pontefice in conclave, poi ne esce sempre da cardinale. Mi sembri solo una majorette che ha appena preso l’ennesimo palo, ora mi sembra chiaro che faccio rap, stavo salendo al 20 piano". Ora che è chiaro a tutti "che fa rap", quale migliore occasione per ribadirlo con un joint album rapper/producer con 808Melo, sulla scia internazionale di ciò che è accaduto con Italiano tra Sfera Ebbasta e Rvssian, ma anche in Italia con Madreperla di Guè con Bassi Maestro.