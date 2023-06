Il testo e il significato del 64 Bars di thasup e Marracash, la penna più tagliente del Paese Lo scorso 6 giugno, Marracash e thasup hanno pubblicato il secondo appuntamento nel 2023 di Red Bull 64 Bars: qui testo e significato del freestyle.

In attesa del 7 ottobre 2023 con il secondo appuntamento di Red Bull 64 Bars Live in Piazza Ciro Esposito a Napoli, Red Bull ha pubblicato nelle scorse ore il secondo appuntamento del 2023 per la rubrica 64 Bars. Dopo l'incontro tra Lazza e 808Melo, il meglio della musica urban italiana si è incontrata, a quattro anni di distanza, in studio. Sì, era da Supreme – L'ego in Persona e occh1 purpl3, presente nell'album d'esordio di thasup 23 6451, che Marracash e il giovane all-around della musica hip hop italiana non si incrociavano su un beat. Per l'occasione, i due non hanno tradito le attese, anzi. Spinto dal suono quasi magnetico della produzione di thasup, Marracash ha sfoderato una delle prestazioni individuali del 2023 e siamo appena a giugno: ci aveva abituato a questo tipo di performance, con il rapper milanese per adesso unico interprete ad aver collezionato tre presenze negli studi Red Bull. Qui il testo e il significato del 64 Bars di Marracash e thasup.

Il testo del 64 Bars di Marracash e thasup

Marracash, il supremo thasup

È un delirio, 64 barre di delirio

Non lo so bro mi sento strano

Saranno i soldi?

Non ne posso più di questa routine

Riempio buchi per riempire buchi

Per sto booty svuoto una boutique

Una coochie come Kali Uchis

Uh sì, qg, sulla cover di GQ Questa giacca Jacquemus

Ma c’ho questa faccia da chi è giù

Sono più simpa da single

Lei è incinta da un dildo

Era un’altra pazza ma a me ciò che non mi ammazza rende più ricco

Torno in zona come il figliol prodigo

La Barona ha il suo figliol prodigio

Gli sbarbati: piccoli reati che però sommati sconti un omicidio

Bella Don Claudio, al Barrio’s, ai ragazzi di Kayros

Tu non sai di che parlo

E sono grandi c***i se fai il boss

Nei quartieri sempre più soli, gialli e neri senza Ius Soli

Lei che belva si sente un cobra che non è un serpente come la Rettore

Cioè mi sento sto cazzo (con quello che ho fatto)

E vorrei ben vedere

Non vado a Belve

Vado a Belvedere

Casa e bottega

Maison Bottega

Che me ne frega

Sto venerdì esco con Mercoledì Jenna Ortega

Scapolo d’oro, le ho tutte attorno scappo da loro

L’unico che nel 2023 è molto meglio dal vivo che in foto

Sto nelle popo, sto nel mio campo da gioco

Niente di nuovo

Siamo tutti figli di p*****a e qualcuno c’ha la madre t***a proprio

Tu fai schifo my slime

Scendi che il giro è finito bye bye

Già sentirti sul beat mi fa dire PD come la Schlein

Vieni ai miei live, perché sono Dio (Gesù)

33 date ed il pubblico perde la voce, non io

Ho il mio festival no Sanremo, Marrageddon sono Marradeus

Lei mi scrive che l’ho murderata come nei ‘90 frate Chaka Demus

Sono in radio e sono il più passato

In passato invece ero radiato

Mezza sarda mezza corsa, mi fa una bocca di Bonifacio

Io se la tocco è una hit, invece tu… Farebbe meglio un AI

Prova con ChatGPT o cerca Dio come i CCCP

Non vi ho colpiti nel diss, vi ho rimandato a casa col PTSD

Che sia rap, trap, drill c’è solo un king

Staccami via da qui, please

Il significato del 64 Bars di Marracash e thasup

E se Marracash si è preso un anno sabbatico per la preparazione del suo Marrageddon, sicuramente non sembra aver influito sulla fluidità della sua penna: l'esperimento con thasup nel suo terzo Red Bull 64 Bars è un autentico manifesto liricista di una delle lingue più taglienti in Italia. E non solo perché il suo egolifting in questi esercizi di stile è tra i più ricercati della scena, ma anche per il tenore delle sue reference. Si passa dalla cover di Gq alla comunità Kayros di Don Claudio Burgio, resa celebre anche da Baby Gang e Rondodasosa, al Barrio's, centro sociale che ha costituito nei primi anni 2000 un ritrovo per la Dogo Gang e parte della scena rap milanese. Ma non solo, perché ci sono anche i richiami all'attualità politica come lo Ius Soli e la segretaria del PD Elly Schlein, senza dimenticare i riferimenti musicali. Da Chaka Demus e la sua Murder She Wrote, alla svolta religiosa di Giovanni Lindo Ferretti dei CCCP quando canta: "Prova con ChatGPT o cerca Dio come i CCCP, non vi ho colpiti nel diss, vi ho rimandato a casa col PTSD. Che sia rap, trap, drill c’è solo un king, staccami via da qui, please".