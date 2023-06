La scaletta del concerto di Vasco Rossi a Bologna: le canzoni del tour 2023 Stasera, martedì 6 giugno, Vasco Rossi salirà sul palco dello Stadio Renato Dall’Ara di Bologna per la seconda tappa del suo Vasco Live. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Vasco Rossi a Bologna, già visti nella scaletta del suo concerto a Rimini.

A cura di Vincenzo Nasto

Vasco Rossi (LaPresse)

Stasera 6 giugno 2023, Vasco Rossi ritorna a esibirsi dal vivo con il tour Vasco Live: il rocker di Zocca apre infatti un mini-tour allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna, in cui suonerà anche domani 7 giugno, per poi concludere il giro domenica 11 e lunedì 12 giugno 2023. Quattro giorni emozionanti per l'autore emiliano, che solo lo scorso 2 giugno aveva deciso di inaugurare il tour allo stadio Romeo Neri di Rimini: una scelta di cuore, che aveva raccontato sui social scrivendo "sono sempre più contento perché si sta avvicinando il momento per portare un po’ di gioia a Rimini.. in solidarietà con questa terra ferita ma orgogliosa, fiera, splendida e straordinaria che è la Romagna". Dopo la prima emozionante versione di Vasco a Rimini, si attende l'arrivo dell'autore a Bologna, sul palco dello stadio Renato Dall'Ara intorno alle 21, con oltre due ore di concerto: tra i brani più attesi sicuramente Vivere, ma anche Rewind e Non l'hai mica capito. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Vasco Rossi a Bologna, già visti nella scaletta del suo concerto a Rimini.

La scaletta del concerto di Vasco Rossi a Bologna

Dopo l'esordio a Rimini dello scorso 2 giugno, stasera Vasco Rossi apre il suo mini-tour allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna, che lo vedrà impegnato in quattro date. Dalle ore 21 sul palco, l'autore emiliano si destreggerà con alcune delle canzoni che hanno attraversato i 44 anni della sua carriera: da Non sei quella che eri a Un respiro in più, passando per le più classiche Siamo Soli, Sally e Albachiara. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Vasco Rossi a Bologna, già visti nella scaletta del suo concerto a Rimini.