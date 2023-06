La scaletta del concerto di Marco Mengoni a Padova: l’ordine delle canzoni del tour negli stadi 2023 Stasera, martedì 20 giugno, Marco Mengoni si esibisce allo stadio Euganeo di Padova dalle ore 21. Ecco la scaletta e l’ordine delle canzoni.

A cura di Vincenzo Nasto

Marco Mengoni (ph Andrea Bianchera)

Stasera, martedì 20 giugno, Marco Mengoni si esibirà nella seconda data del suo tour negli stadi, esattamente allo stadio Euganeo di Padova, dopo aver esordito lo scorso 17 giugno nella data zero di Bibione. Un viaggio che attraversa tutto lo stivale e che vedrà impegnato il cantante originario di Latina in scenari come lo stadio Arechi di Salerno il prossimo 24 giugno, passando poi per lo stadio della Vittoria di Bari e il Dall'Ara di Bologna il 1° luglio. Dopo la grande escalation che lo ha portato a vincere il Festival di Sanremo 2023 con Due Vite, a 10 anni dalla sua prima vittoria, ma anche la presenza all'Eurovision Song Contest di Liverpool, Marco Mengoni sembra deciso a raccogliere tutti i frutti seminati in questi mesi. Come per Bibione, anche a Padova Mengoni si esibirà con alcuni dei suoi successi, da Esseri Umani a Muhammad Alì, passando per la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2023 Due Vite. Qui l'ordine delle canzoni del concerto di Marco Mengoni a Padova.

La scaletta con le canzoni del concerto di Marco Mengoni

Stasera Marco Mengoni, dopo la data zero di Bibione, si esibirà allo Stadio Euganeo di Padova. Le porte dello stadio si apriranno intorno alle 17, mentre lo spettacolo sul palco comincerà intorno alle 21. Qui l'ordine delle canzoni del concerto di Marco Mengoni a Padova.