Fan sviene al concerto di Marco Mengoni, l’artista scherza con lei: “Te lo ricorderai per sempre” Una fan di Marco Mengoni ha avuto un malore durante il concerto a Padova. L’artista prima si è preoccupato che venisse soccorsa, poi ha scherzato con lei.

A cura di Daniela Seclì

Malore per una fan di Marco Mengoni, durante il concerto a Padova. L'artista, mentre dal palco scambiava due chiacchiere con la platea, si è reso conto che qualcosa non andava. Una donna nel pubblico era svenuta. Così, si è fermato e si è sincerato che la persona che si era sentita poco bene, ricevesse tutta l'assistenza necessaria, poi ha scherzato con lei.

Malore al concerto di Marco Mengoni, una donna sviene

Marco Mengoni, dopo avere notato che una persona stava male, ha interrotto il discorso che stava facendo ed è intervenuto prontamente: "La sicurezza c'è?". Quando i soccorritori hanno iniziato a prendersi cura della ragazza, ha domandato: "Tutto a posto?" e ha invitato sicurezza e soccorso a prendersi il tempo necessario per fare in modo che chi aveva avuto il malore potesse riprendersi: "Va bene, va bene, tanto abbiamo tempo. Dove dovete andare", ha scherzato. Il momento è stato immortalato da un video diventato virale sui social. Marco Mengoni ha continuato a seguire con attenzione l'evolversi della situazione: "Tutto in sicurezza, abbiamo una sicurezza pazzesca, ringraziamo anche loro e il soccorso".

La persona che ha avuto il malore sta bene: Marco Mengoni scherza con lei

Marco Mengoni ha fatto sapere che la persona che ha avuto il malore stava bene. Poi, mentre la donna lasciava il concerto accompagnata dai soccorritori, l'artista ha stemperato la tensione scambiando qualche battuta ironica con lei. Le ha assicurato che quel momento sarebbe rimasto indelebile nella sua mente: "Te lo ricorderai per tutta la vita questa cosa, sono svenuta al concerto di Mengoni a Padova". E ha sorriso sollevato nel vedere la donna stare meglio. Insomma, alla fine tutto è andato per il verso giusto. Sembra si sia trattato solo di un malore passeggero. Il concerto, dunque, è proseguito regolarmente.