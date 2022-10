La scaletta del concerto di Marco Mengoni a Milano: le canzoni del tour nei palazzetti 2022 Marco Mengoni ha cominciato da Mantova il suo tour 2022 nei palazzetti. Adesso si sposta per quattro serate al Mediolanum Forum di Assago. Qui la scaletta.

A cura di Vincenzo Nasto

Marco Mengoni al San Siro di Milano (ph Andrea Bianchera)

Lo scorso 2 ottobre, dalla Grana Padano Arena & Theatre di Mantova è partito il tour 2022 nei palazzetti di Marco Mengoni, che il 5 ottobre arriverà al Mediolanum Forum di Assago, dove si esibirà anche il 7,8 e 10 ottobre. Da lì sarà la volta di Torino, Bologna e Pesaro, prima di arrivare il 19 ottobre a Pesaro, alla Vitrifrigo Arena. Mengoni si è esibito a Mantonva con tutto il suo grandissimo repertorio, da "Esseri Umani" a "No Stress", da "Credimi ancora" a "Mi fiderò di tutti". Una scaletta di oltre 20 brani che ha conquistato il pubblico di Mantova, e che adesso attende di essere cantata dal pubblico del Mediolanum Forum.

La scaletta delle canzoni di Marco Mengoni a Milano

Il Mediolanum Forum attende nelle prossime ore Marco Mengoni, che dopo aver inaugurato il suo tour 2022 nei palazzetti a Mantova, annunciando la presenza di "Una canzone triste", si fermerà a Milano per quattro date. Ecco qui la scaletta, non in ordine d'uscita.

Le prossime date del tour di Marco Mengoni

Dopo la partenza il 2 ottobre alla Grana Padano Arena & Theatre di Mantova, ci saranno altre 11 date nel tour 2022 nei palazzetti di Marco Mengoni. Di queste, solo 4 date non sono sold-out, un risultato incredibile per il cantante di Ronciglione.

Leggi anche La scaletta del concerto dei Rolling Stone a Milano: le canzoni dello Stones Sixty Tour 2022