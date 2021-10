Il testo e il significato di “Cambia un uomo”, l’invito di Marco Mengoni ad accettarsi È stato cariato su YouTube il visual video di “Cambia un uomo”, il nuovo singolo di Marco Mengoni che anticipa l’uscita del suo nuovo progetto discografico, a due anni di distanza da “Atlantico”. In questi due anni, la penna di Mengoni è diventata più sofisticata: il cantautore ronciglionese ha sforato la soglia dei trent’anni e ha raggiunto una maturazione ulteriore, affinando i propri versi per comporre un inno al perdono e all’accettazione di sé stessi.

Marco Mengoni (Ph Alvaro Beamud Cortes)

È stato cariato su YouTube il "visual video" di "Cambia un uomo", il nuovo singolo di Marco Mengoni che anticipa l'uscita del suo nuovo progetto discografico, a due anni di distanza da "Atlantico". In questi due anni, la penna di Mengoni è diventata più sofisticata: il cantautore ronciglionese ha sforato la soglia dei trent'anni e ha raggiunto una maturazione ulteriore, affinando i propri versi per comporre un inno al perdono e all'accettazione di sé stessi.

Il significato di "Cambia un uomo", la nuova canzone di Marco Mengoni

Proprio l'auto-indulgenza è il grande tema alla base di "Cambia un uomo", una sorta di preghiera in chiave gospel in cui Mengoni prova a venire a patti con le sue imperfezioni ("mi chiedi adesso di essere sincero, io sono questo e non ne vado fiero, dimmi di riprovare ma non di rinunciare"). Una supplica rivolta verso una persona a cui l'autore ha consegnato ogni progetto di vita ("ridi mentre penso a quali nomi dare ai nostri figli, vedi potremmo essere questi però invece ancora scherzi"), "un invito ad accettarsi, perdonarsi, ad accogliere i cambiamenti, affrontare le paure e ascoltarsi". Il brano è stato scritto da Marco Mengoni e Daniele Magro, con la produzione di Mace, producer tra i più rinomati della scena italiana, e Venerus, cantautore, polistrumentista e produttore.

Il testo di "Cambia un uomo", la nuova canzone di Marco Mengoni